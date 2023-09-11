"Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Стоппарда – впервые на литовской театральной сцене

12 сентября в 18.00 состоится дискуссия «Язык как тюрьма и способ договориться. Случай Тома Стоппарда» из цикла бесед «Малая сцена». В дискуссии примут участие переводчик, философ Винцентас Клипчюс и лингвист Йоланта Забарскайте, модератор встречи – Гитис Норвилас.
В фойе первого этажа театра будет открыта выставка «Буквенные картины», на которой представлена конкретная поэзия – стихи в картинах литовских поэтов XX и XXI веков.
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» – начало славы Т. Стоппарда
T. Стоппард, создавая одну из своих первых пьес «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», работал журналистом и театральным критиком, был молодым автором одного романа и нескольких радио- и телесценариев и был известен лишь узкому кругу людей. Сейчас, в возрасте 86 лет, драматург активно пишет, участвует в общественной жизни, а его пьесы ставятся по всему миру.
Стоппард редко дает интервью, но он – остроумный и мудрый оратор: «У меня нет списка тем, как у палача, который смотрит, кому бы еще отрубить голову. Всю свою писательскую жизнь я размышлял: мораль это человеческий конструкт — или она независима от человека. (...) Еще одна тема, которая меня всегда волновала, – это свобода слова. Злоупотребление свободой для меня настолько же интересно, как злоупотребление авторитарностью».
Пьеса T. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» рассказывает о событиях трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» с точки зрения двух персонажей третьего плана – придворных Розенкранца и Гильденстерна. Действие спектакля развивается параллельно с событиями шекспировской пьесы, с краткими появлениями главных героев «Гамлета», разыгрывающих фрагменты оригинальных сцен. Когда драматурга спросили, верно ли, что пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» – о судьбе и свободе выбора, он ответил: «Это и верно, и неверно. Я могу сказать так: это о двух парнях в Эльсиноре, которые не знают, что с ними произойдет и что вообще происходит».
Ю. Бутусов – шаман, озвучивший абсурдную пьесу Т. Стоппарда
Режиссер Юрий Бутусов – одна из самых заметных фигур современного театра, лауреат многочисленных театральных премий, постановщик спектаклей в России, Норвегии, Дании, Болгарии, Южной Корее. Критики называют его режиссером-шаманом, владеющим фантастическим или «сновидческим» реализмом. Его спектакли непредсказуемы, живы, обладают очень чутким театральным языком и метафоричностью.
Бутусов, впервые ставящий спектакль в Вильнюсском старом театре, говорит, что «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» очень точно соответствует контексту и боли сегодняшнего дня и должен напомнить зрителям о потерянном рае, о невозможности человеческой гармонии и счастья. Режиссер ценит поэтическую природу этой ставшей уже классической пьесы и возможности, диктуемые классической абсурдистской стилистикой.
Постановка Ю. Бутусова станет исключительным событием на театральной сцене Литвы и косвенно ответит на вопрос, почему ни один литовский режиссер до сих пор не решился штурмовать этот современный театральный текст.
На русский язык пьеса переведена Иосифом Бродским, а на литовский – переводчиком Ритой Геломбицкайте.
Чувство свободы – ключ к сценографии Марюса Някрошюса
Сценографии спектакля «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» создал Марюс Някрошюс, в творческом арсенале которого уже около сорока декораций к спектаклям, поставленным в Литве и за рубежом. Художник, работающий вместе с режиссером Ю. Бутусовым с первой репетиции, рад предоставленной ему свободе создавать не документальную фотографию, а импрессионистическое полотно.
По словам М. Някрошюса: «Постановка действительно очень «театральная», но в то же время она очень похожа на ŠMC-овскую. Некоторые сцены больше напоминают перформанс, инсталляцию, видеоарт. Мне нравится ощущение творческой свободы на репетициях, когда я не скован какими-то театральными канонами или необходимостью поставить «настоящий» спектакль».
Языковые игры в дискуссии и на выставке
Премьера спектакля «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» будет сопровождаться дискуссией и сопутствующей выставкой. Тему дискуссии вдохновил тот факт, что эта пьеса никогда не ставилась на литовской театральной сцене. Кроме того, возникло желание обсудить язык современного театра – многоголосый и интеллектуальный. Является ли язык тюрьмой, кандалами, дисциплинирующими наручниками или системой знаков, открывающей возможности для безудержного творчества и свободы?
Игра слова и языка раскрывается и на выставке «Буквенные картины». Знаки, как визуализации слов, стали поэтическими произведениями литовских поэтов и писателей XX и XXI веков. Все они отличаются по стилю, сюжету, замыслам, темам, но объединяет их стремление к изображению языка и созданию новых смыслов. Экспозиция будет открыта до 30 ноября.