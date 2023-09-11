"Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Стоппарда – впервые на литовской театральной сцене

12 сентября в 18.00 состоится дискуссия «Язык как тюрьма и способ договориться. Случай Тома Стоппарда» из цикла бесед «Малая сцена». В дискуссии примут участие переводчик, философ Винцентас Клипчюс и лингвист Йоланта Забарскайте, модератор встречи – Гитис Норвилас.

В фойе первого этажа театра будет открыта выставка «Буквенные картины», на которой представлена конкретная поэзия – стихи в картинах литовских поэтов XX и XXI веков.

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» – начало славы Т. Стоппарда

T. Стоппард, создавая одну из своих первых пьес «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», работал журналистом и театральным критиком, был молодым автором одного романа и нескольких радио- и телесценариев и был известен лишь узкому кругу людей. Сейчас, в возрасте 86 лет, драматург активно пишет, участвует в общественной жизни, а его пьесы ставятся по всему миру.