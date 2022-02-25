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Россия отстранена от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2022". Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза. На фоне ситуации вокруг Украины участие Москвы нанесло бы конкурсу репутационный ущерб, говорится в сообщении.
Rusijos karas Ukrainoje, Eurovizijos logotipas / Foto: Scanpix, Vida Press
Rusijos karas Ukrainoje, Eurovizijos logotipas / Foto: Scanpix, Vida Press

В 2022 году проведение "Евровидения" запланировано на середину мая в Турине. Россия не успела определиться с участником. Кроме Москвы от конкурса отстранён Минск. Членство белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" в Европейском медиасоюзе приостановлено после жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов в стране.

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После начала вторжения России на территорию Украины Москва подверглась жёстким экономическим и политическим санкциям со стороны США, Евросоюза, Великобритании, присоединиться к ним планируют ещё несколько стран.

Кроме того, отменяются международные мероприятия, запланированные в России. Отменён финал футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям отменить проведение всех турниров на территории России.

Также Комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке членства России в организации. Это было сделано по инициативе Польши и Украины. У России не будет права представительства в Совете и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Однако она останется участником подписанных европейских конвенций, в том числе Европейской конвенции о правах человека.

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.

Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой". По словам Владимира Путина, страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.

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