Российские и литовские актеры, журналисты будут "хоронить" Сталина в Вильнюсе

В главной роли Александр Филиппенко.
В читке участвуют профессиональные актеры, а также журналисты, музыканты и общественные деятели, выступающие против войны: Монеточка, Татьяна Фельгенгауэр, Владас Багдонас, Видмантас Фаялкаускас, Дмитрий Низовцев, Вера Тютрина, Сергей Толстиков.
Уникальность события в том, что такая читка пройдет единственный раз. Больше ни в Вильнюсе, ни в другом городе или стране такой состав участников собран не будет.
Трагифарс «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» позволяет проследить, какими путями в душе современного человека прорастает сталинизм. Отвечая на такой вопрос, невозможно оставаться исключительно в зоне серьёзности. Поэтому трагифарс не только актуальный и жуткий, но и очень смешной.
Сюжет: в одном крупном российском театре решают поставить смелый спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ для СМИ. Но так случилось, что незримым зрителем спектакля оказался президент РФ. Через помощника он заявляет: «Любопытно глянуть, как там моего предшественника показать собираются». Увиденное очень не понравилось президенту, и труппа театра начала мучительно переделывать спектакль в угоду правителям прошлого и настоящего.
Трагифарс переведен на восемь языков, опубликован и поставлен в разных городах и странах.
Все вырученные средства пойдут на приобретение гуманитарной помощи Украине. На читке, состоявшейся в Риге в конце марта этого года, было собрано 11195 евро. Все они пошли на помощь Украине: почти четыре тонны продуктов были отправлены семьям Херсонщины и Харьковщины.
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