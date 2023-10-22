Рабарбар, кармашек, шуфлядка. Почему не каждый русский поймет русских из Латвии?

Русский язык использовался здесь много столетий: в период Ливонской конфедерации (до 16 века), в "польские" и "шведские" времена (до начала 18 века), пока Латвия находилась в составе Российской империи, стал языком меньшинства во в период Первой независимости и языком диаспоры — с момента ее восстановления.

В Латвии, учитывая ее историю с передвижениями народов и приграничной территории, русский язык имеет свои особенности. В значительной мере латвийский вариант русского языка — трансформация под воздействием латышского. Свой вклад вносят и другие национальности, населяющие Латвию.

Русский язык в Латвии — предмет споров и ссор: одни боятся, что с переходом школ на латышский русскоязычные жители Латвии потеряют самоидентичность, другие считают, что русский язык — это угроза государственному латышскому языку. Мы решили оставить в стороне политический аспект и проследить многовековую историю взаимодействия русского и латышского языков, чтобы поразмышлять: какой этап станет следующим?

Русский и латышский: культурный обмен или безграмотность?

Популярная в Латвии фраза — "Что, пожалуйста?" — неизвестна русскоязычным жителям других стран, это калька с латышского "Kā, lūdzu?", которая употребляется как аналог вопроса "Извините?". То же самое — с фразой "два дня обратно" вместо "два дня назад". Приезжих в магазинах удивляет фраза "у нас этого не будет" вместо привычного "у нас этого нет".

Часто путаница возникает с предлогами "в/на" и "с/из". С чем это связано? Прежде всего, с тем, что в латышском используются только два варианта: "uz" и "no".

Например, часто можно услышать: "приехать с Латвии". По правилам русского языка предлоги "в" и "из" употребляются с городами и странами, а с островами и мероприятиями используются предлоги "на" и "с": вернуться из Риги, но с Майорки.

Но латышский язык вносит коррективы, поэтому жителям Латвии хочется использовать "на" и "с", а не думать о различиях.