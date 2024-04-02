"Пусть меня арестуют". Дж. К. Роулинг ответила на шотландский закон о запрете разжигания ненависти постами о трансгендерах

"Свобода слова и вероисповедания в Шотландии могут закончиться, если корректное описание биологического пола провозглашается уголовным преступлением, — считает Дж. К. Роулинг. — Сейчас я нахожусь за границей, но если то, что я написала, будет квалифицировано как преступление с точки зрения нового закона, то жду не дождусь, когда меня арестуют после возвращения на родину Шотландского возрождения [период в истории Шотландии в XVIII — начале XIX века, когда страна активно развивалась в культурном, научном и социальном отношении — Ред.]"