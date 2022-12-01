Этим ожиданием делятся со своими зрителями актеры и работники Вильнюсского Старого театра. Пусть каждое утро адвента начинается со строк любимых поэтов! Мы надеемся, что этот подарок в преддверии зимних праздников в крепком объятии согреет Вас, вселит надежду.

Приглашаем Вас уютно провести время вместе в ожидании чуда, возвращения света, рождения божественного младенца в каждом из нас.

Актриса Александра Метальникова открывает дверь в поэтический адвент-календарь Вильнюсского старого театра стихотворением:

Мой белый белый путь -

Через поля -

Звезды мерцают, звезды

говорят:

Будет уютно,

Если адвент распространит спокойствие,

Теплоту,

Если молитва приласкает душу

Как мать,

Если руки хорошего друга

Согреют нас,

Если несем семена добра

В наши дома,

Если сострадаем чужой боли

Добротой,

Если проведем время адвента

В ожидании -

Чтобы родился младенец

В наших сердцах,

Как искорка добра

В небе.