Этим ожиданием делятся со своими зрителями актеры и работники Вильнюсского Старого театра. Пусть каждое утро адвента начинается со строк любимых поэтов! Мы надеемся, что этот подарок в преддверии зимних праздников в крепком объятии согреет Вас, вселит надежду.
Приглашаем Вас уютно провести время вместе в ожидании чуда, возвращения света, рождения божественного младенца в каждом из нас.
Актриса Александра Метальникова открывает дверь в поэтический адвент-календарь Вильнюсского старого театра стихотворением:
Мой белый белый путь -
Через поля -
Звезды мерцают, звезды
говорят:
Будет уютно,
Если адвент распространит спокойствие,
Теплоту,
Если молитва приласкает душу
Как мать,
Если руки хорошего друга
Согреют нас,
Если несем семена добра
В наши дома,
Если сострадаем чужой боли
Добротой,
Если проведем время адвента
В ожидании -
Чтобы родился младенец
В наших сердцах,
Как искорка добра
В небе.
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