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Когда за окном белеют поля, а зима окутывает нас своей теплой шалью, в воздухе волшебным ожиданием звучит адвент.

Этим ожиданием делятся со своими зрителями актеры и работники Вильнюсского Старого театра. Пусть каждое утро адвента начинается со строк любимых поэтов! Мы надеемся, что этот подарок в преддверии зимних праздников в крепком объятии согреет Вас, вселит надежду.

Приглашаем Вас уютно провести время вместе в ожидании чуда, возвращения света, рождения божественного младенца в каждом из нас.

Актриса Александра Метальникова открывает дверь в поэтический адвент-календарь Вильнюсского старого театра стихотворением:

Мой белый белый путь -

Через поля -

Звезды мерцают, звезды

говорят:

Будет уютно,

Если адвент распространит спокойствие,

Теплоту,

Если молитва приласкает душу

Как мать,

Если руки хорошего друга

Согреют нас,

Если несем семена добра

В наши дома,

Если сострадаем чужой боли

Добротой,

Если проведем время адвента

В ожидании -

Чтобы родился младенец

В наших сердцах,

Как искорка добра

В небе.

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