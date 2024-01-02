Продолжение “Настоящего детектива” и София Вергара во главе наркоимперии: 10 главных сериалов января

"Криминальное прошлое"
Начинаем год с нового детектива, на этот раз в центре событий — умудренный опытом детектив (Питер Капальди) и молодая девушка, делающая первые шаги в полиции (Каш Джамбо). Главным героям необходимо забыть о собственных предрассудках и противоречиях, чтобы вместе взяться за расследование убийства. Увы, взаимопониманию сыщиков не способствует ни возраст, ни политическая ситуация в стране, которая, так или иначе, накаляет отношения между представителями разных национальностей. Сценаристом "Криминального прошлого" выступил Пол Рутман ("Королева-девственница").
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, пилотная серия выйдет 10 января на Apple TV+.
"Эхо"
Какой же месяц без новой марвеловской супергероики? В этот раз Disney+ удивит фантастическим сериалом о слабослышащей индийской девушке Майе Лопес (Алаква Кокс), которая обладает уникальными способностями копировать движения и боевую технику своего противника. Идейно "Эхо" продолжает мини-сериал "Соколиный глаз", посвященный судьбе персонажа Джереми Рэннера. В новом шоу ожидаются камео Сорвиголовы (Чарли Кокс) и Кингпина (Винсент Д'Онофрио). В будущем супергероиня по прозвищу Эхо, вероятно, войдет в состав новых "Мстителей" с участием Капитана Марвел, Моники Рэмбо и Мисс Марвел.
Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, пилотная серия выйдет 10 января на Disney+.
"Мальчик глотает Вселенную"
Экранизация одноименного бестселлера американского журналиста Трента Далтона расскажет о взрослении 12-летнего мальчика Гаса (Ли Тайгер Хэйли) из крайне разрозненной и проблемной семьи. Действие происходит в середине 80-х годов в Брисбене. Мать (Фиби Тонкин) и отец (Трэвис Фиммел) главного героя занимаются употреблением и продажей наркотиков, а вернувшийся из тюрьмы старший брат по неизвестным причинам практикует обет молчания. Гас в одиночестве познает все темные и светлые стороны человеческого мира, превращаясь в по-настоящему взрослого и осознанного человека. Шоураннером сериала выступил Джон Колли ("Хозяин морей: на краю Земли"), а один из режиссеров — Бхарат Наллури ("Жизнь на Марсе").
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, пилотная серия выйдет 11 января на Netflix.
"Тед"
В 2012 году американский комик Сет Макфарлейн выпустил непристойную комедию "Третий лишний" о амбивалентной дружбе взрослого мужчины Джона (Марк Уолберг) и невоспитанного плюшевого медведя (Макфарлейн). Новый сериал "Тед", созданный под началом того же Макфарлейна, является приквелом "Третьего лишнего". Действие сериала происходит в 1993 году в Бостоне. Главный герой — 16-летний Джон (Макс Буркхолдер) переживает серьезные гормональные и психологические изменения, в преодолении которых ему, как ни странно, помогает все тот же Тед — неоправданно пошлый плюшевый медведь.
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, пилотная серия выйдет 11 января на Peacock.
"Месье Спейд"
Еще одна детективная новинка для тех, кто до сих пор не устал от жанра. На этот раз зрителей ждет история в популярном нынче жанре whodunit. Главный герой — частный детектив в отставке Сэм Спэйд (Клайв Оуэн), который решает поселиться в небольшом городке на юге Франции. Приятный отпуск оказывается омрачен страшным событием: кто-то жестоко убивает монашек в местном монастыре. Пока местные жители пытаются отойти от шока, Спэйд засучивает рукава и отправляется за уликами. По мере развития событий в реалистичную на первый взгляд картинку вплетается фантастический сюжет — оказывается, произошедшие события как-то связаны с ребенком, обладающим сверхъестественными способностями.
Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, пилотная серия выйдет 14 января на AMC+.
"Настоящий детектив"
Одним из главных долгостроев посткоронавирусной реальности стал четвертый сезон "Настоящего детектива", культового сериала HBO. Новая история впервые развернется вокруг двух женщин-детективов, роль которых сыграли Джоди Фостер и Кали Рейс. Основной локацией выбрана заснеженная Аляска — идеальный фон для промозглого января. Сюжет, в частности, будет сконцентрирован на расследовании убийства шести мужчин, сотрудников научно-фантастической станции. Ник Пиццолатто покинул пост шоураннера проекта, на смену ему пришла мексиканка Исса Лопес. Съемки четвертого сезона проходили в Исландии.
Четвертый сезон будет состоять из шести эпизодов, первая серия выйдет 14 января на HBO.
"Гризельда"
Новый криминальный триллер Netflix основан на истории жизни Гризельды Бланко (София Вергара), одной из самых известных криминальных авторитеток Флориды 80-х годов. Будучи уроженкой Колумбии, Бланко самостоятельно организовывала поставки запрещенных веществ из родной страны в США, где построила настоящую наркоимперию. Известно, что Гризельда сама убивала всех, кто пытался вставить ей палки в колеса. Режиссером "Гризельды" выступил Андре Байс, известный по сериалу "Нарко" и его многочисленным спин-оффам.
Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, пилотная серия выйдет 25 января на Netflix.
"Экспаты"
Amazon Prime Video начинает год с дорогого сериала от китаянки Лулу Ванг ("Прощание") с Николь Кидман, Джи Янг-Йу и Джеком Хьюстоном в главных ролях. В центре событий три абсолютно разные женщины с трагическими судьбами. Первая пытается прийти в себя после тяжелой потери, вторая безуспешно стремится зачать ребенка, а третья упорно пытается спасти разрушающийся брак. Однажды все три женщины встречаются друг с другом, после чего их жизни навсегда меняются. В основу "Экспатов" лег бестселлер гонконгской писательницы Дженис Ю.К. Ли "Экспатрианты", вышедший в 2016 году.
Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, пилотная серия выйдет 26 января на Amazon Prime Video.
"Властелины воздуха"
Еще один сериал, оказавшийся жертвой производственного ада: премьера "Властелинов воздуха" должна была состояться еще в прошлом году, но что-то пошло не так, и релиз переехал на конец января 2024-го. Мини-сериал "Властелины воздуха" является частью киновселенной "Братьев по оружию" и "Тихого океана". Как можно догадаться, основное действие сериала происходит в небе, а главные герои — бравые летчики времен Второй мировой войны. Режиссером "Властелинов воздуха" выступил Кэри Фукунага, известный по первому сезону "Настоящего детектива". Главные роли сыграли Остин Батлер, Барри Кеоган и Каллум Тернер. Продюсерами шоу выступили Стивен Спилберг и Том Хэнкс.
Первый сезон будет состоять из девяти эпизодов, пилотная серия выйдет 26 января на Apple TV+.
"Вражда"
Завершает январь второй сезон драматической антологии "Вражда" от создателя "Американской истории ужасов" и "Американской истории преступлений" Райана Мерфи. Каждый сезон "Вражды" посвящен скандальным историям, произошедшим в Голливуде прошлого века. Сюжет второго сезона будет посвящен писателю Трумэну Капоте и его сложным взаимоотношениям с женщинами, которые обострились после выхода язвительного рассказа "Баскский берег 1965". Режиссером всех эпизодов "Вражды" станет Гас Ван Сент ("Умница Уилл Хантинг", "Мой личный штат Айдахо"). Главные роли у Дэми Мур, Хлои Севиньи, Наоми Уоттс, Дайан Лэйн и Тома Холландера.
Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, первая серия выйдет 31 января на FX.