Премия Союза писателей присуждена Томасу Венцлове

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Screenshot

33-я премия Союза писателей Литвы присуждена поэту, переводчику и эссеисту Томасу Венцлове за его последнюю книгу стихов "Už Onos ir Bernardinų" (издательство Apostrofa), пишет "Verslo žinios"

Ежегодная премия Союза писателей Литвы присуждается за выдающиеся литературные произведения, опубликованные в течение последних двух лет.

Помимо Т. Венцловы, рассматривались еще три кандидатуры: Аквилина Циценайте (роман "Anglų kalbos žodynas"), Римвидас Станкявичюс (книга стихов "Įsitvėrimai") и Юрга Тумасоните (роман новелл "Naujagimiai").

Жюри единогласно приняло решение объявить Томаса Венцлову лауреатом этого года, а награда будет вручена ему по традиции 6 января, в День трех королей, в Клубе писателей в Вильнюсе.

T. Венцлова удостоен других высоких наград, в том числе Национальной премии в области культуры и искусства, лавров "Поэтической весны" и Международной премии имени Збигнева Герберта, присужденной в этом году. Он является почетным гражданином Вильнюса.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии