2024.07.24 09:49

Премьера психоделического спектакля "Блуждающие огни" от нового театрального проекта "Блукаючыя"

 
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спектакль "Блуждающие огни"
спектакль "Блуждающие огни"
ФОТО: Delfi

Сегодня в Вильнюсе состоится премьера психоделического спектакля „Блуждающие огни“ от нового театрального проекта „Блукаючыя“.

В психиатрической лечебнице волею судьбы оказались 6 разнохарактерных героев: Доктор Алитея и ее пятеро пациентов. Кто они и почему оказались в одном месте? Блуждающие огни - мистико-психологический триллер, пронизанный поиском истинных причин эмоциональных переживаний героев. Здесь есть место возвышенной чистой любви и романтике, похоти и надмению, страху и отчаянию, ярости и гневу, чувству вины и горю потери.

Одноактовый спектакль, наполненный смыслами, символами, знаками - загадка, которую зрителю предстоит разгадать, прожив месте с главными героями весь спектр эмоций и чувств.

Автор: Димитрий Нездешний

Режиссер: Наталья Леонова

Театральный проект „Блукаючыя“ - инклюзивная команда, объединенная страстной любовью к сцене и судьбой вынужденной миграции из Беларуси и Украины по политическим мотивам.

24 июля, среда. 19:00 начало | 18:30 двери; продолжительность спектакля - 1 час.

Зал „Vileišio18N“, 2ой этаж, P. Vileišio g. 18N, Vilnius.

Вход по предварительной регистрации: https://forms.gle/gFDq7suaRQ1h9upJ8, количество мест ограничено.

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