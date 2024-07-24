Премьера психоделического спектакля "Блуждающие огни" от нового театрального проекта "Блукаючыя"

В психиатрической лечебнице волею судьбы оказались 6 разнохарактерных героев: Доктор Алитея и ее пятеро пациентов. Кто они и почему оказались в одном месте? Блуждающие огни - мистико-психологический триллер, пронизанный поиском истинных причин эмоциональных переживаний героев. Здесь есть место возвышенной чистой любви и романтике, похоти и надмению, страху и отчаянию, ярости и гневу, чувству вины и горю потери.