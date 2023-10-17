Почему в каждом фильме Disney фигурирует английская деревня

Эту церковь 7 июля 1949 года посетил и сам Уолт Дисней.

«Это старейшее место в Англии, где можно найти следы Disney: истории Уолта Диснея, его генеалогического древа и даже его герба», — объясняет французский эксперт по Диснею, глядя на норманнские колонны и арки.

Чтобы выяснить, как так получилось, я договорился о встрече с историком Себастьяном Дюраном, изучающим наследие компании Disney. Место нашей встречи - церковь Святого Петра в деревне Нортон-Дисней графства Линкольншир. Это здание построено в XI веке.

С этих титров начинается каждый диснеевский фильм с 2006 года. А это означает, что и в игровой картине «Русалочка» , и в последней анимационной полнометражке «Элементарно», и во всех остальных фильмах после этой даты можно найти дань уважения деревне с населением в 242 человека, расположенной в графстве Линкольншир.

Падающая звезда облетает замок Спящей красавицы под набирающую обороты мелодию «When You Wish Upon A Star», взрываются разноцветные фейерверки, а в небе образуется идеальная световая дуга, которая потом исчезает.

На видео семья позирует для фотографий у вывесок с названием деревни, идет по главной дороге и осматривает надгробия.

Семья Диснеев отправилась в корошечную деревню, прихватив с собой кинокамеру и фотографа. Семейный музей Уолта Диснея в Сан- Франциско позволил Би-би-си показать эти редкие кадры в рамках празднования 100-летия кинокомпании Disney.

«Он слышал о существовании деревни, названной именем Диснея», — говорит Дюран. «Он был заинтригован, поскольку знал только, что его прадедушка был ирландцем. Более ранней истории своей семьи он не знал».

Тем летом он был в Великобритании, наблюдая за съемками игрового фильма «Остров сокровищ». Его дочери Дайан и Шэрон убедили его с женой Лилиан провести несколько дней в Шотландии. Он согласился, но только при условии, что по пути они заедут в одно место.

На этом этапе его карьеры компания, которую Уолт основал вместе со своим братом Роем, только что отметила свое 25-летие. Уолт уже получил 12 «Оскаров» за такие фильмы как «Фантазия» и «Белоснежка и семь гномов».

Уолт также увидел довольно величественную гробницу сэра Уильяма д'Иснея XIV века, на которой был фамильный герб с тремя львами, обращенными влево, - символом Нормандии.

На протяжении веков название деревни менялось: д'Изиньи, затем Д'Исени, и в конечном итоге примерно в XIII или XIV веке оно превратилось в Дисней.

Тогдашний священник, преподобный Ропер объяснил аниматору, что люди по фамилии Де Изиньи перебрались из Франции в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем после битвы при Гастингсе в 1066 году и поселились в этом районе.

Именно в церкви Святого Петра Уолт Дисней сделал самое значительное для себя открытие.

«Он родом из сельской местности в Америке. Вырос в Марселине, штат Миссури, и поэтому, когда он был здесь, он встречался со скотоводами и мог обсуждать с ними вопросы разведения свиней, потому что именно этим он и занимался в детстве. Он нашел общий язык со здешними людьми и почувствовал связь со своей историей».

«Он приехал с колонной машин, и они остановились здесь, чтобы провести день в Нортон-Диснее», — рассказывает Дюран.

Это явно произвело впечатление на аниматора.

В 1965 году, к 10-летию тематического парка Диснейленд в Калифорнии, Уолт решил украсить гербами замок Спящей красавицы. Его спросили, есть ли герб у семьи Диснея.

«Он сказал: «Да, я помню, что видел его в Нортон-Диснее в 1949 году, когда был в Англии на съемках «Острова сокровищ». Я поехал в тот маленький городок и увидел там герб», — объясняет Дюран.

«Они сфотографировали его и воспроизвели в замке Диснея в Калифорнии, и с тех пор герб есть в каждом замке Диснея во всех Диснейлендах. Теперь он даже появляется в начале каждого диснеевского фильма».

Вот как получилось, что с 2006 года в начале каждого фильма Disney можно увидеть трех львов на флаге, развивающемся на вершине замка Спящей красавицы, - как дань уважения деревне Нортон-Дисней.

Но каковы доказательства того, что Уолт Дисней действительно связан с Диснеями из деревни Нортон-Дисней?