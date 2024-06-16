По Литве начала путешествие уникальная передвижная выставка "По следам предков"

-Сначалы мы просто хотели сделать выставку, с которой можно было бы путешествовать по Литве: по усадьбам, библиотекам, музеям и т.п. Мы хотели, чтобы она была динамичной, чтобы каждый месяц было новое пространство. И тогда мы начали думать о теме выставки. Для нас это выставка не первая. До этого зимой была выставка "Бабушкино рождество“, которая проходила в Вильньсе, и она шла всего несколько недель. Поэтому сейчас мы хотели создать более серьезные работы, которые смогли бы увидеть большое количество людей.



Из-за того, что мы сначала придумали концепцию выставки, то идея персонажей уже пришла к нам после. Сначала мы думали над темой "Ангелы“, но это очень популярная и растиражированная тема, особенно для Вильнюса. Тогда мы решили создать выставку, посвященную национальным литовским костюмам, именно по регионам Литвы. Но потом мы поняли, что эта тема очень масштабная, и будет достаточно тяжело ее подготовить. Тогда мы придумали взять сказочную тему, и остановились на религии и мифологии древних балтов. К тому же оказалось, что героев очень много, мы насчитали их больше 100: от верховного божества до совсем маленьких лесных существ. Для каждого персонажа можно придумать что-то интересное.