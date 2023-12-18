Писателя Бориса Акунина внесли в список террористов и экстремистов в России

В реестре рядом с именем Акунина стоит звездочка, которая указывает, что против писателя возбудили уголовное дело по статье о терроризме. На это обратила внимание "Медиазона". Впрочем, отмечает издание, в базу розыска МВД РФ писателя еще не добавили. Официально о возбуждении дела против Акунина не сообщалось.