По словам представителя театра Марко Расса, на каждый спектакль из-за действующих в стране ограничений могут попасть только 500 зрителей. Если же ситуация улучшится, то увидеть постановку смогут гораздо больше людей.
По наблюдениям Delfi.lv, часть билетов уже попала в объявления на ss.lv, и их цена выросла в разы - вместо первоначальных 50-100 евро перекупщики просят 450 евро за билеты на двоих. Есть объявления и о желании приобрести билет, однако это очень рискованно из-за вероятности купить подделку.
15 января в рижском театре "Дайлес" начался первый этап репетиций международного театрального проекта. Российский режиссер Тимофей Кулябин ставит пьесу французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса "В одиночестве хлопковых полей", где главные роли сыграют звезды мировой величины — Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович. Премьера спектакля запланирована на конец мая 2022 года.
Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене, на их счету около десяти совместных проектов в театре и в кино.
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