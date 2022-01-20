По словам представителя театра Марко Расса, на каждый спектакль из-за действующих в стране ограничений могут попасть только 500 зрителей. Если же ситуация улучшится, то увидеть постановку смогут гораздо больше людей.

По наблюдениям Delfi.lv, часть билетов уже попала в объявления на ss.lv, и их цена выросла в разы - вместо первоначальных 50-100 евро перекупщики просят 450 евро за билеты на двоих. Есть объявления и о желании приобрести билет, однако это очень рискованно из-за вероятности купить подделку.

Статьи по теме: Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович репетируют новый спектакль в Латвии

15 января в рижском театре "Дайлес" начался первый этап репетиций международного театрального проекта. Российский режиссер Тимофей Кулябин ставит пьесу французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса "В одиночестве хлопковых полей", где главные роли сыграют звезды мировой величины — ​​Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович. Премьера спектакля запланирована на конец мая 2022 года.

Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене, на их счету около десяти совместных проектов в театре и в кино.