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Выставка открывается в Литовском союзе художников, что на улице Вокечю. В зале на третьем этаже - человек 20 или 30. В феврале мы устали таскать на себе толстые брюки и свитера и эти огромные ботинки. В феврале мы все такие неизящные. Дать ощущение изящества нам могла бы живопись, но сегодняшняя выставка – о другом.
Палитра боли: в Вильнюсе открылась выставка Анны Русиновой "Бело-Красно-Белый"
Delfi.ru
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Это крик человека, раненого несправедливостью и жестокостью. Это ощущение страха, заполнившего окружающее пространство.

"Я выставку не планировала, картины возникли спонтанно, – рассказывает художница Анна Русинова. – Лучше бы августовских событий [2020 года - прим. ред] в Беларуси не было, и моей выставки бы не было. Ты разрываешься, мучаешься. Ты не понимаешь, как справиться с ужасом и болью в Беларуси".

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Анна рисует с пяти лет, в Минске окончила художественную гимназию, а затем в Вильнюсе - факультет медиавизуального дизайна Европейского гуманитарного университета. С 2015 года она работает в Литве журналистом "БелСата", независимой телекомпании, вещающей из Польши в основном на белорусском языке.

Белый и красный – основные цвета-символы, но на картинах нередко – ералаш из белого, красного и синего. Сознательно или нет, но художница даёт историческую ассоциацию: её палитра – словно кокарды Парижской революционной гвардии, превращённые в субстанцию. Дух Великой французской революции жив! В этом смешении не видишь ни единого лица, но, вглядевшись, можешь увидеть десятки лиц. Тут нет ничего конкретного, и вместе с тем – всё вполне конкретно.

В другом стиле сделан автопортрет: над небесно-человеческими чертами лица царит красное месиво, рождающее ощущение полного психологического разлада.

Для одних это месиво – почти человеческая фигура, разодранная в клочья и стоящая на коленях со связанными руками. Для других – просто набор беспорядочных красных мазков. Всё зависит от духовного опыта человека, от его понимания реальности, от его желания видеть тот или иной образ.

В том же небесно-кровавом стиле написан портрет Алоизы Пашкевич – белорусской поэтессы и политической деятельницы начала 20 века.

Говоря по-современному, Пашкевич была политической беженкой из Российской империи, её книги были запрещены цензурой. Работала санитаркой в Новой Вилейке (сейчас – Новая Вильня), была женой Степонаса Кайриса – будущего вице-премьера Литовской республики, провозглашенной в 1918 году. Почему художница нарисовала именно Алоизу Пашкевич? Наверное, потому, что Литовская земля несколько последних веков дышит ощущением борьбы, и такие личности вполне выражают её дух.

Своеобразный триптих завершает портрет Александра Ивулина – белорусского блогера и журналиста, которого в минувшем январе приговорили к двум годам тюрьмы.

Во время событий 2020 года он всего-навсего писал и говорил о происходящем. Это в нынешней Беларуси уже достаточный повод, чтобы лишить человека свободы. Кажется, Анна Русинова понимает ситуацию вполне правильно, а потому работает из Литвы – и в журналистике, и в живописи.

Выставка "Бело-Красно-Белый" продлится в Литовском союзе художников до 3 марта, вход свободный.

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