Отмененный из-за пандемии европейский фольклорный фестиваль в Клайпеде пройдет в 2022 году

Мероприятие сможет состояться 14-17 июля 2022 года. Такое решение большинством голосов приняли члены Международного организационного комитета "Европеады", сообщила во вторник мэрия портового города.

В 2022 году "Европеада" должна была проходить в итальянском Трапани, однако, поскольку право проведения несостоявшегося фестиваля было и за Клайпедой, итальянцы будут его хозяевами в 2023 году.

"Обнадеживающая новость для Клайпеды – пандемия не лишит нас возможность созвать любителей фольклора разных народов и культур на литовском взморье", – отметил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

"Европеада" должна была состояться в Клайпеде в 2020 году, однако в связи с началом пандемии COVID-19 в том году состоялось лишь виртуальное мероприятие. В этом году международная фестивальная общественность по причине пандемии решило не проводить фестиваль и перенести его на следующий год.

Основная цель фестиваля – пестование разнообразия европейских культур и укрепление дружбы народов. Это фестиваль, привлекающий тысячи европейцев, на котором представляются региональное искусство и традиции.