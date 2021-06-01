Отмененный из-за пандемии европейский фольклорный фестиваль в Клайпеде пройдет в 2022 году

Мероприятие сможет состояться 14-17 июля 2022 года. Такое решение большинством голосов приняли члены Международного организационного комитета "Европеады", сообщила во вторник мэрия портового города.
В 2022 году "Европеада" должна была проходить в итальянском Трапани, однако, поскольку право проведения несостоявшегося фестиваля было и за Клайпедой, итальянцы будут его хозяевами в 2023 году.
"Обнадеживающая новость для Клайпеды – пандемия не лишит нас возможность созвать любителей фольклора разных народов и культур на литовском взморье", – отметил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.
"Европеада" должна была состояться в Клайпеде в 2020 году, однако в связи с началом пандемии COVID-19 в том году состоялось лишь виртуальное мероприятие. В этом году международная фестивальная общественность по причине пандемии решило не проводить фестиваль и перенести его на следующий год.
Основная цель фестиваля – пестование разнообразия европейских культур и укрепление дружбы народов. Это фестиваль, привлекающий тысячи европейцев, на котором представляются региональное искусство и традиции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Лето Литва встречает новыми правилами: что изменится (74)
С 1 июня 2021 года вводятся карантинные послабления. Такое...
Аналитик: если темпы снижения сохранятся, в скором времени все закончится (16)
Снижение числа новых случаев коронавируса в Литве...
Президент Литвы и министр договорились: в сентябре дети пойдут в школу во что бы то ни стало (2)
Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы...
Министр внутренних дел Литвы: проблемы в Regitra должны быть устранены в течение недели (2)
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в ответ...
Глава Минздрава о старте массовой вакцинации: в понедельник были рекордные показатели (19)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис во вторник...