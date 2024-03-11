"Оскары": "20 дней в Мариуполе" —лучший документальный фильм; "Оппенгеймер" собрал урожай призов

"Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал, — сказал Чернов во время церемонии. — Я хотел бы поменять этот "Оскар" на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!".
Это первый "Оскар" в истории, который вручен авторам украинского фильма.
Ранее фильм, рассказывающий об осаде Мариуполя российскими войсками в 2022 году, также получил британскую кинопремию BAFTA.
Будучи журналистом агентства Associated Press Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко отправились в Мариуполь 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного российского вторжения.
Во многом именно благодаря их работе мир узнал о том, что происходило в Мариуполе весной 2022 года, когда российские войска осаждали город и день за днем разрушали его.
В прошлом году "Оскара" за лучший документальный фильм получила лента "Навальный" об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Тогда статуэтку получала Юлия Навальная.
Триумф "Оппенгеймера"
Как и прогнозировали критики, главным триумфатором вечера стал "Оппенгеймер" — лента режиссера Кристофера Нолана об изобретателе американской атомной бомбы.
Всего фильму достались семь "Оскаров" (а номинирован он был в 13 категориях).
Нолан при этом также получил "Оскара" за лучшую режиссуру — статуэтку ему вручил Стивен Спилберг. Это первый "Оскар" Нолана в карьере, хотя в 2018 году его номинировали в этой же категории за фильм "Дюнкерк" (Dunkirk).
В режиссерской категории с Ноланом в этом году конкурировали Жюстин Трие ("Анатомия падения" — Anatomy of a Fall), Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны" — Killers of the Flower Moon), Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные" — Poor Things) и Джонатан Глейзер ("Зона интересов" — The Zone of Interest).
Свой первый "Оскар" за лучшую мужскую роль также получил ирландский актер Киллиан Мерфи, который сыграл в "Оппенгеймере" главную роль. Ранее его работа в этом фильме уже была отмечена британским призом BAFTA и "Золотым глобусом".
"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, как и ожидалось, получил Роберт Дауни-младший, который сыграл в "Оппенгеймере" председателя комиссии по атомной энергии.
Для Дауни-младшего это первый "Оскар" в карьере, хотя раньше он номинировался на эту премию дважды: в 2009 году за роль второго плана в фильме "Солдаты неудачи" (Tropic Thunder), а в 1993-м — за главную роль Чарли Чаплина в байопике о знаменитом актере и режиссере.
Другие победители: от Эммы Стоун до Джона и Йоко
"Оскар" за лучшую женскую роль достался Эмме Стоун — звезде фильма "Бедные-несчастные" — феминистской ленты о женщине, которой пересадили мозг ее собственного нерожденного ребенка.
Таким образом Стоун стала восьмой актрисой в истории, получившей к 35 годам сразу двух "Оскаров". Первая золотая статуэтка досталась ей в 2017 году за фильм "Ла-Ла Ленд". До этого такое же достижение удавалось Мерил Стрип, Джоди Фостер, Элизабет Тейлор, Бетт Дэвис, Луизе Райнер, Оливии де Хэвилленд и Хилари Суэнк. Ни один актер-мужчина не добился такого же успеха.
Лучшей актрисой второго плана была названа Давайн Джой Рэндольф: "Оскара" она получила за роль скорбящей матери и школьного повара в фильме "Оставленные" (The Holdovers) режиссера Александра Пэйна.
"Оскар" за лучший иностранный фильм вручен ленте "Зона интересов" (The Zone of Interest) — именно ей критики прочили победу в этой категории. Американско-британско-польский фильм режиссера Джонатана Глейзера рассказывает о семье Рудольфа Хёсса — коменданта нацистского концлагеря "Освенцим".
Авторы ленты говорят, что попытались рассказать об истории Холокоста с необычного угла. "Наш фильм показывает, какими могут быть самые худшие последствия дегуманизации", — сказал режиссер.
Яркую антивоенную направленность имеет и еще один сегодняшний победитель: лента "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" получила "Оскара" в категории "короткий анимационный фильм".
Мультфильм, основанный на музыке Джона Леннона и Йоко Оно, был задуман спустя 50 лет после появления их знаменитого сингла "Happy Xmas (War Is Over)" (то есть "Счастливого Рождества (война окончена)". Эта песня с припевом "война кончится, если ты этого захочешь" сопровождалась рекламной кампанией, во время которой на зданиях по всему миру появлялся слоган с этими словами.
Авторы ленты признались, что работа над фильмом стала для них особенно важна на фоне войн в Украине и в секторе Газа.
Фильм рассказывает сказку о мальчике, который после смерти своей матери отправляется в путешествие по миру, где сосуществуют мертвые и живые.
"Оскар" за лучшую песню из фильма получила композиция Билли Айлиш и Финнеаса ОʼКоннелла "What Was I Made For?" из "Барби". Режиссер "Барби" Грета Гервиг и Марго Робби, сыгравшая главную роль в этом фильме, на "Оскар" номинированы не были.