В первом полуфинале за право продолжить состязание за хрустальный микрофон боролись 15 стран-участниц: Норвегия, Мальта, Латвия, Сербия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Азербайджан, Чехия, Нидерланды и Финляндия.

Европейский вещательный союз в этом году вновь изменил правила голосования. Баллы национальных жюри стран-участниц теперь учитываются лишь в финале конкурса. А в полуфиналах голосуют только телезрители. Несмотря на это, прогнозы букмекеров сбылись — по итогам голосования в финал вышли 10 стран: Финляндия, Швеция, Израиль, Норвегия, Чехия, Молдова, Сербия, Швейцария, Португалия, Хорватия.

Второй полуфинал состоится 11 мая, в нем примут участие конкурсанты из Литвы и Эстонии. Финал "Евровидения" состоится 13 мая, куда автоматически попадают представители стран-организаторов конкурса: Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Согласно прогнозам букмекеров, среди стран Балтии в финал попадет только представительница Литвы.

Наиболее вероятным победителем, по версии букмекеров, является Швеция - ее шансы оцениваются в 44%.