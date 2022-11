Охотники за шедеврами: чего добиваются экоактивисты в музеях и кто их финансирует

Италия: Ultima Generazione против угольных электростанций на средства Climate Emergency

Группа Ultima Generazione выступает против возобновления работы угольных электростанций в Италии, требует отменить разведку новых месторождений природного газа, немедленно увеличить производство солнечной и ветровой энергии не менее чем на 20 ГВт и создать тысячи новых рабочих мест в индустрии добычи возобновляемых источников энергии.

Например, 4 ноября 2022 года трое молодых людей проникли в римский музей Палаццо Бонапарте и вылили овощной суп на картину Винсента Ван Гога «Сеятель». Написанное в 1888 году полотно находилось под защитным стеклом и поэтому не пострадало. Активисты представляли итальянское движение Ultima Generazione, которое ставит перед собой задачу привлечения общественного внимания к проблеме климатических изменений, вызванных чрезмерной добычей газа и углеродными выбросами. Летом члены этой же группы провели акцию в Галерее Уффици, где приклеили себя к стеклу, за которым находится картина Сандро Боттичелли «Весна». Согласно выпущенному заявлению, они предварительно проконсультировались с реставраторами, прежде чем выбрать клей, который не повредил бы работу. «Мы должны заботиться о планете, которую делим с другими, точно так же, как мы заботимся о своем культурном наследии», — говорилось на сайте группы, которую финансирует благотворительный фонд Climate Emergency.

Великобритания: Just Stop Oil против ископаемого топлива на средства Climate Emergency

Движение Just Stop Oil действует на территории Великобритании, но иногда гастролирует и в других странах. Just Stop Oil борется с глобальным потеплением и выступает за отказ от использования ископаемого топлива. Активисты врываются в топливные терминалы, блокируют трассы, по которым перевозят топливо, и устраивают митинги на заправочных станциях.

кции Just Stop Oil в музеях рассчитаны на то, чтобы надавить на директоров крупнейших музеев мира, чтобы они в свою очередь убедили правительства своих стран снизить растущие темпы добычи нефти и газа. Недавно представители группы выпустили заявление, в котором говорится, что их «действия соразмерны цели остановить преступление против человечества, каковым является разработка новых месторождений топлива».

За последнее время узнаваемость Just Stop Oil выросла настолько, что даже начала мешать осуществлению их планов. Охранники парижского музея Орсе успели задержать девушку, разглядев на ее футболке название группы. Активистка сначала пыталась приклеить себя к картине Ван Гога, а затем ринулась к полотну Гогена с банкой супа в руках.

Деятельность движения финансируется за счет пожертвований. В октябре СМИ сообщали о том, что опосредованным спонсором Just Stop Oil является Эйлин Гетти, внучка основателя нефтяной компании Getty Oil. Она лично перевела $1 млн в основанный ею же благотворительный фонд Climate Emergency, который перераспределил эти средства между рядом экоактивистских организаций, включая Just Stop Oil. Сама Гетти в бизнесе, который перестал быть семейным с 2000-х годов, никогда не участвовала. Это не помешало появлению в соцсетях конспирологических теорий, сводящихся к тому, что «нефтяные компании платят тем, кто выставляет настоящих активистов сумасшедшими». В этой связи в СМИ нарастает мнение о том, что нападения на музеи лишь дискредитирует экологическое движение, но не приводят к ощутимым политическим результатам. Автор CNN приводит в качестве примера случай с британской суфражисткой Мэри Ричардсон, которая в 1914 году изрезала ножом картину Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». Историки считают, что деятельность суфражисток не приблизила перспективу получения женщинами избирательных прав, а имела ровно обратный эффект.

Испания: Futuro Vegetal против животноводства на средства краудфандинга в криптовалюте

В Испании действует набирающее обороты движение Futuro Vegetal. Домен организации зарегистрирован 19 января этого года в Аризоне (США), 22 января участники вышли на первый протест перед Министерством сельского хозяйства Испании против субсидий животноводству, участники группы собираются по вторникам в зуме, краудфандинг идет на платформе CryptPad, где собрано €110 035. Вот все, что удалось выяснить газете El Espanol.

Futuro Vegetal выступают за сокращение разведения домашнего скота и отказ от него, поскольку «на долю животноводства приходится больше выбросов парниковых газов, чем на весь мировой транспорт». Futuro Vegetal озабочены положением дел в Испании — европейском центре животноводства. «Работа в мясной промышленности вызывает большое число суицидов у рабочих, — сообщают экоактивисты. — А чрезмерное употребление мяса вредно для здоровья. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН среднегодовое употребление мяса в Испании превышает 100 кг на человека, в то время как в Эфиопии — это 7 кг, в Руанде — 8 кг, в Нигерии — 9 кг».

На прошедших выходных активисты Futuro Vegetal приклеили себя к «Махе обнаженной» и «Махе одетой» Франсиско Гойи в мадридском музее Прадо. На стене между двумя картинами они оставили сделанную черным маркером надпись «+1,5 °C», свидетельствующую об их озабоченности проблемой глобального потепления. Руководство Прадо заявило, что работы Гойи не пострадали, при этом решительно осудив действия активистов.

Германия: Letzte Generation за всеобщую справедливость на средства Голливуда

Несколько сотен активистов Letzte Generation выступают за социальную справедливость, демократию и глобальную ответственность за изменение климата. Среди их требований: создание общественных советов по определению будущего Земли, отказ от использования ископаемого топлива, переход на возобновляемые источники энергии, переобучение рабочих угольной и нефтегазовой промышленности, повышение оплаты труда в сельском хозяйстве, списание долгов развивающимся странам, улучшение теплоизоляции домов, доступное питание для всех, ограничение скорости на хайвеях в Германии до 100 км/ч, отказ от индивидуальных транспортных средств в пользу доступного общественного транспорта на возобновляемом природном топливе с билетом не дороже €9.

В конце августа при нападении на «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля активисты движения Letzte Generation приклеили свои руки к раме картины. Дрезденская Галерея старых мастеров, которой после атаки пришлось очистить залы от посетителей и закрыться до конца дня, оценила недополученную за это время прибыль в €7000, а реставрацию рамы — в €5000. Эти деньги музей собирается взыскать с активистов. Кроме того, на счету Letzte Generation есть нападения на работы Клода Моне, Лукаса Кранаха и даже на скелет динозавра в берлинском Музее естественной истории.

Члены Letzte Generation подтверждают, что их деятельность частично финансируется фондом Climate Emergency. Помимо Эйлин Гетти к числу жертвователей Climate Emergency также относятся Абигейл Дисней (внучатая племянница основателя Walt Disney Productions), перечислившая в фонд $200 000, и режиссер фильма «Не смотрите наверх» Адам Маккей, чей вклад составил $4 млн.

Реакция музейного и художественного сообщества

Хотя все акции климатических активистов объединяет то, что предметом атак служат только шедевры музейных коллекций, произведения мирового культурного значения, которые защищены антивандальными стеклами, и работам не причиняют ущерба, музеи во всем мире единодушны: с точки зрения законов эти действия — вандализм.

Например, в парижском музее Орсе, где акция Just Stop Oil была предотвращена охраной, пресс-служба сообщила Forbes Life, что музей ждет окончания полицейского расследования, начатого после того, как музей подал жалобу с обвинением в сознательном нанесении вреда предмету искусства.

Музеи выступают с призывами ужесточить требования к безопасности. «Любое публичное представление музейных предметов — это всегда риск», — комментирует директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Почетный президент Центра Помпиду Бернар Блистен не скрывает, что превентивные меры против вандализма ужесточаются в музеях Европы уже давно. «Должны ли мы их усилить? Вне всякого сомнения», — говорит Блистен. Ему вторят представители лондонской Национальной галереи, Прадо и многих других музеев.

По мнению директора Эрмитажа, среди мер по предотвращению выступлений экоактивистов в музеях, должна быть и такая: «Надо поменьше писать об этом». Живущий во Франции российский художник Андрей Молодкин, чьи рабочие материалы уже много лет — кровь и нефть, согласен с Пиотровским, но с другой позиции. По мнению Молодкина, мировые музеи, атакованные экоактивистами, — выгодоприобретатели в сложившейся ситуации.

«Эти акции выглядят как промоушен мировых музеев, работа на провластные структуры», — говорит художник. По мнению Молодкина, акции экоактивистов у мировых шедевров, созданных столетия назад, играют на руку музейному руководству, которое пытается сохранить лицо, вновь встроиться в современный контекст.

«Мы имеем дело с явным политическим заказом, — уверена художник и куратор Елена Ковылина, — которого не было, например, в случае с Бренером (в 1997 году художник Александр Бренер нарисовал знак доллара на «Белом кресте» Малевича из собрания амстердамского Стеделейк-музея. — Forbes Life). Бренер выступал против арт-рынка и художественной системы, существуя при этом строго в поле искусства». Елена Ковылина считает, что музеи не обязаны вступать в диалоги с активистами, потому что в их действиях нет никакого искусства, даже если все это делается на фоне известных картин. «Очень жаль, что музеи стали площадками для манипуляций и подлога», — говорит Елена Ковылина.

«Актуальное, левое искусство выступает против институций. Наша площадка — города, улицы, площади. Выступать в музее — все равно что требовать обновлений на кладбище», — говорит Андрей Молодкин.