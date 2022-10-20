"Одинокий человеческий голос": сила женщины в спектакле от Вильнюсского старого театра

Белая комната... пустота... Хрупкая женщина кружится в карусели рутины, суетится, в ее глазах - развалины жизни, множество вопросов без ответов, неизвестность, но в то же время - надежда, безмерная сила, которая не позволяет опустить руки и остановиться. "Во имя любви, во имя жизни, во имя ребенка в утробе матери!", - кричит внутренний голос героини.

Сколько одиночек в мире?! Катастрофы, войны, бедствия, равнодушие, постоянное бегство порождают одиночество. Это было вчера, это происходит сейчас, истории повторяются. Видим ли мы это, можем ли мы что-то изменить? Одна зрительница поделилась своими впечатлениями после спектакля: "Меня переполняло непреодолимое желание немедленно позвонить своим близким, мужу, которому я так редко говорю, как я ему благодарна, как сильно я его люблю и как он важен для меня!".

А. Метальникова выросла в Висагинасе, её родители работали на атомной электростанции. Ей было всего шесть лет, когда взорвалась Чернобыльская АЭС. Актрисе не пришлось столкнуться с событиями, описанными в книге, но она и ее семья косвенно пострадали от катастрофы. А. Метальникова поняла, что ей нужно говорить об этом, и что лучше всего она может сделать это на сцене. По словам актрисы, в свете сегодняшних событий, трагедия может повториться: "Мы не знаем, вернемся ли домой к своим семьям после работы!"

В создании моноспектакля принимал участие актер Владимир Дорондов, сценический партнёр Александры Метальниковой, для которого эта постановка стала режиссерским дебютом.

Моноспектакль «Одинокий человеческий голос» получил множество наград: жюри-комиссия IX фестиваля профессиональных театров им. Дали Тамулявичюте присудила А. Метальниковой приз «Лучшая актриса фестиваля», на XIV Фестивале камерных театров в Паневежисе она была награждена Главным призом. На театральном фестивале в городе Жешув (Польша), актриса получила одобрительные отзывы зрителей и театральных критиков.

В спектакле заняты: Людмила Игнатенко - Александра Метальникова.

Творческая группа: режиссер - Владимир Дорондов; художник - Анна Бердникова; художник по свету - Симонас Гудялис; помощник режиссера – Альгимантас Кветкаускас; ассистент режиссёра – Александра Метальникова.

Спектакль идет на русском языке.

Спектакль состоится в Вильнюсском старом театре 21 октября в 18.30.

Билеты: https://bit.ly/3EwjB5I