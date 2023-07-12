Невыносимая легкость жизни не здесь. Умер Милан Кундера

Это единственный роман Кундеры, который вышел в Чехословакии, и только благодаря поддержке французского поэта-коммуниста Луи Арагона. Он написал предисловие к французскому изданию книги, которое появилось раньше чехословацкого. Арагон считал "Шутку" одним из лучших романов ХХ века. Повествование в романе идет от лица четырех персонажей - главного героя Людвика, музыканта-фольклориста Ярослава, врача Костки и журналистки Гелены.

Кундера учился играть на фортепиано, юношей написал цикл песен к стихам Аполлинера. Музыка играла важнейшую роль и в его литературных произведениях.

Милан Кундера (в России ударение в его фамилии ставят на второй слог, хотя правильно - на первый) родился в 1929 году в чехословацком Брно в семье музыковеда Людвика Кундеры - ученика знаменитого композитора Леоша Яначека.

Он оказался в отличной компании Владимира Набокова, Умберто Эко, Хорхе Луиса Борхеса и других писателей-интеллектуалов прошлого века, оставшихся без высшей литературной награды.

Многие годы ему прочили Нобелевскую премию, которую он так и не получил. Но получил широкое читательское признание. Его книги переведены на десятки языков.

Сам Кундера в своих четырех героях видел "четыре индивидуальных коммунистических микрокосма, привитых на четыре разновидности европейского прошлого": "Людвик: коммунизм, произрастающий из разрушительного вольтерьянского ума; Ярослав: коммунизм как желание воскресить время патриархального прошлого, воплощенного в фольклоре; Костка: коммунистическая утопия, перенесенная на Евангелие; Гелена: коммунизм как источник радости homo sentimentalis. Все эти собственные микрокосмы застигнуты в момент их распада".

Людвик впоследствии отомстит Земанеку, переспав с его женой Геленой. Она влюбляется в Людвика, но вызывает у него лишь отвращение.

Открытка оказалась в парткоме, Людвика исключили из партии, выгнали из университета и отправили в штрафной батальон. Ключевую роль в печальной судьбе героя играет его бывший товарищ Павел Земанек.

В романе "Шутка" в 1950-е годы главный герой Людвик отправил своей девушке-коммунистке шутливую открытку: "Оптимизм - опиум для народа. От здорового духа несет тупостью. Да здравствует Троцкий!"

В основе романа - история самого Кундеры. Он вступил в партию 19-летним юношей сразу после прихода к власти коммунистов в 1948 году. Однако в следующем году его оттуда исключили, когда в одном из писем он пошутил о партийном функционере (Кундеру восстановили в партии в 1956 году в период десталинизации, повторно исключив уже в 1970 году).

Популярности книги способствовал одноименный фильм Филипа Кауфмана, вышедший на экраны в 1988 году. В нем снялись будущие звезды, а тогда молодые актеры Дэниел Дэй-Льюис, Жюльет Бинош и Лена Олин. Картина получила две номинации на Оскар и премию Британской киноакадемии за лучший адаптированный сценарий. Но самому Кундере фильм не понравился. Он посчитал, что в картине все свелось к любовному треугольнику - историю взаимоотношений хирурга, любителя женщин Томаша с художницей Сабиной и официанткой Терезой.

Даже те, кто не читал роман, знакомы с его названием. В России "невыносимая легкость" превратилось в универсальный и многозначительный ответ почти на любой вопрос, на который сложно или не хочется отвечать.

В эмиграции он написал свой самый известный роман - "Невыносимая легкость бытия" (1984). Основные события в нем происходят в 1968 году, Пражская весна сначала является фоном, а затем напрямую влияет на судьбы героев, вынужденных бежать за границу.

Кундера участвовал в акциях протеста против советского вторжения, за что был лишен возможности не только издавать свои произведения, но и преподавать. Он уехал из страны и c 1975 года до самой смерти жил во Франции.

Публикация "Шутки" совпала с приходом оттепели. Впрочем, Пражская весна была недолгой и закончилась вводом войск стран Варшавского договора в Чехословакию.

"Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения. Мы проживаем все разом, впервые и без подготовки. Как если бы актер играл свою роль в спектакле безо всякой репетиции. Но чего стоит жизнь, если первая же её репетиция есть уже сама жизнь?" - пишет Кундера.

Кундера противопоставляет ему немецкое Einmal ist Keinmal ("Один раз не считается", "Один раз - все равно что никогда"). Человек живет лишь раз, и в силу этого жизнь не имеет большого веса - та самая легкость, которая парадоксальным образом является невыносимой в силу экзистенциальной абсурдности - выбрав что-то одно, мы теряем альтернативы и никогда не узнаем, был ли выбор правильным.

Роман начинается с размышлений о легкости человеческого существования. Рассказчик, а от его лица и сам Кундера, полемизирует с поздним Ницше и его философией Вечного возвращения, для которого каждое человеческое решение и каждое событие обречено повторяться вечно.

И это было сделано в ущерб философской составляющей - для самого Кундеры роман был прежде всего важен как художественное высказывание о свободе выбора, его фатализме, экзистенциальном абсурде.

А до этого советская оккупация вынуждает их к бегству в Швейцарию, где Томаш продолжает вести свободный образ жизни. Для него любовь и секс - разные вещи. Он любит Терезу, но Тереза чувствует себя одинокой и возвращается в Чехословакию. Томаш следует за ней.

Толстой присутствует в романе Кундеры и как Каренин - так звали собаку Томаша и Терезы. В Томаше и Терезе можно разглядеть параллели с Левиным и Кити из "Анны Карениной", после потрясений они тоже находят идиллию в деревне.

Интересна перекличка Кундеры с Толстым, который в "Войне и мире" тоже описывает ощущение "легкости бытия". У Толстого оно упоминается, когда князь Андрей "чувствовал, что умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и - по той странной легкости бытия, которую он испытывал, - почти понятное и ощущаемое".

Жизнь не здесь



Возвращения самого Кундеры в Чехию, тем более триумфального, подобно тому как Солженицын возвращался в Россию, не произошло.

Кундера до конца своей жизни оставался во Франции. Чехословацкие власти аннулировали его гражданство. И с 1981 года он был гражданином Франции. Там его считали французским писателем чешского происхождения. Он бывал на родине наездами и всегда инкогнито.

Кундера написал десять романов, четыре из них по-французски. И даже настаивал, что он - французский писатель, и его книги должны продаваться в разделе "французская литература".

Лишь в конце 2019 года Милан Кундера и его жена Вера вновь получили чешское гражданство. Кундере тогда было 90 лет.

Писатель считал, что вернуться на родину можно было после двух-пяти лет отъезда, когда это могло восприниматься, как длительные каникулы или затяжная болезнь. Но, когда разлука измеряется десятилетиями, "появляются новые обязательства, новые друзья, эмиграция становится вашим новым домом, и даже любимым".