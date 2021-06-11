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В пятницу в Неринге состоятся мероприятия в честь открытия Программы Культурной столицы Литвы.
Neringa, Nida
Neringa, Nida
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Они должны были стартовать в начале года, но из-за эпидемиологической ситуации были перенесены на лето.

Для открытия был избран спектакль-культурное путешествие, который состоится у подножья Дюны Парнидис.

"Мы приглашаем зрителей принять участие в спектакле-путешествии без больших сцен, звука и света. Исторические факты, документальные фильмы, рассказы, сплетенные в либретто, будут передаваться зрителям через наушники. Куршская коса является уникальным местом, поэтому при открытии мы стараемся избежать пафоса и клише", – рассказала о задумке режиссер и хореограф Агния Шейко.

Неринга запланировала около ста мероприятий в рамках программы Культурной столицы Литвы.

"Неринга – особое пространство. Здесь художественное вдохновение черпали художники разных десятилетий. Надеемся, что разнообразная программа "Культурного острова" оправдает ожидания посетителей",– заявил глава проекта, вице-мэр Неринги Нарунас Лендрайтис.

Проект состоит из четырех программ: ЮНЕСКО и мир, Общество и ландшафт, Творческие резиденции, Наследие и история. Соединяющая их ось – смарт-культура.

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