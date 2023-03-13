"Навальный" получил "Оскар" как лучший документальный фильм

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Картина "Навальный" канадского режиссера Дэниэля Роэра в ночь на понедельник, 13 марта, получила премию американской киноакадемии "Оскар" как лучший документальный фильм. Эта лента показывает события из жизни российского оппозиционера с лета 2020 года, когда его отравили в России ядом семейства "Новичок", по январь 2021 года, когда он вернулся на родину из Германии, где проходил лечение.
юлия навальная
юлия навальная
© AP/Scanpix

Роэр встречался с российским оппозиционным политиком в германском Шварцвальде, когда Алексей Навальный проходил там реабилитацию после отравления.

После оглашения победителя в номинации "Лучший документальный фильм" на сцену в Лос-Анджелесе поднялась Юлия Навальная - супруга находящегося сейчас в российской тюрьме оппозиционера. "Оставайся сильным, мой любимый", - сказала она. Навальная добавила, что мечтает о том, что ее муж однажды выйдет на волю, а Россия снова станет свободной страной.

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Кроме картины "Навальный", на "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" в 2023 году претендовали ленты "Все, что дышит" режиссера Шонака Сена, "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас, "Огонь любви" Сары Доса и копродукция Украины, Дании, Швеции и Финляндии о детях из Лисичанска "Дом из осколков" Симона Леренга Вильмонта.

В феврале фильм "Навальный" получил также премии Гильдии продюссеров Америки и британской киноакадемии BAFTA.

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Deutsche Welle
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