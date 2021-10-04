"НДТЛ останавливает сотрудничество с режиссером до принятия судом окончательного решения", – говорится в сообщении театра.
Премьера моноспектакля "Ночной писатель" должна была состояться 9-10 октября.
Театр сообщил, что зрители могут вернуть вернуть деньги за приобретенные билеты.
По данным НДТЛ, автору спектакля предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, в марте и апреле следующего года дело будет рассматриваться в суде.
Зарубежные СМИ писали, что расследование в связи с поведением известного бельгийского режиссера начато после обнародованного в 2018 году открытого письма работавших с ним актеров о неподобающем поведении и предложениях сексуального характера.
По их словам, сексуальные отношения были привлечены как способ рассчитаться за более длительное время выступления, актерам приходилось постоянно терпеть унижения и работать в токсичном окружении.
Помимо прочих обвинений упоминается, что Я. Фабр приглашал исполнителей к себе домой якобы для подготовки к выступлениям и пытался завязать интимные отношения.
Исполнители также упоминали о тайных фотосессиях Я. Фабра, во время которых танцорам предлагали наркотики, чтобы они могли расслабиться.
Я. Фабр утверждал, что у него никогда не было цели запугать или причинить боль людям в эмоциональном или сексуальном плане, а, по словам его защитников, впечатление, о котором сообщается публично, не соответствует действительности.
После того, как стало известно об этой истории, другие учреждения также прервали свое сотрудничество с хореографом.
Министр культуры приветствует это решение
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис приветствует решение Национального драматического театра Литвы (НДТЛ) отозвать премьеру спектакля режиссера Яна Фабра из-за предъявленных режиссеру в Бельгии обвинений в домогательствах.
"Разумеется, есть вопросы, как выбрали самого режиссера, но я вижу реакцию на вопрос и отсутствие страха в том, чтобы взять на себя ответственность за решения. И я приветствую учреждение, которое не боится принимать такие решения", – сказал BNS С. Кайрис.
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