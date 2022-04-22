Акцентом церемонии открытия павильона стало выступление известной шведской рэпера литовского происхождения Сильваны Имам.

"Я уже слышал от нескольких критиков, что литовский павильон - the punkiest pavilion ("самый панковский павильон"). Приятно получать такие отзывы - проект действительно нереальный. Несмотря на все апокалиптические настроения и контексты, произведение настраивает зрителей оптимистично", - сказал для пресс-релиза Наркус.

За несколько дней во время предварительных показов Национальный павильон Литвы посетили комиссия Венецианской биеннале, журналисты, искусствоведы и зрители. Куратор проекта Неринга Бумблене рада, что павильон получил первые отзывы.

"Мы услышали комментарии, что работа визуально выразительна, фотогенична, динамична, остроумна и близка к сегодняшним реалиям. Также очень приятно, что она перекликается с эстетикой выставки главной Венецианской биеннале The Milk of Dreams ("Молоко мечты"), которая, как и проект Робертаса, богата цветом, мастерством, разнообразием материалов, форм и тесными связями с сегодняшним днем ​​и культурным наследием", - сказала Бумблиене.

По ее словам, проект Gut Feeling визуален, имеет сильную концептуальную базу и, самое главное, не лишен юмора и сарказма.

По словам Наркуса, литовский павильон - это ворота, через которые попадаешь как бы в отдельный городок: в первом из двух пространств находится воображаемая фабрика, а в другом - офис этой выдуманной организации.

"На этой фабрике вместе с профессиональным шеф-поваром Дэвидом Зильбером мы обрабатываем инвазивные морские водоросли с помощью процессов ферментации и используем их для создания продукта, который способен напоминать нам о нашем внутреннем голосе, обращать внимание на интуицию", - сказал Р. Наркус.

По словам его автора, павильон - это путешествие внутрь себя, приближение к тому, что мало, иногда пугает или кажется чужим.