Как сообщил в пятницу Литовский киноцентр, Литовский оскаровский комитет, утвержденный Американской академией кинематографических искусств и наук, решил предложить эти два фильма. На "Оскар" от Литвы уже выдвинут фильм Лауринаса Барейши "Пилигримы".

Картина "Господин Ландсбергис. Разрушить империю зла" выдвинута в категории документальных фильмов, а "Лимузин" - в категории короткометражных документальных фильмов.

Фильмы претендуют на номинацию "Оскар", потому что побеждали в конкурсных программах фестивалей класса А: "Лимузин" получил приз за лучший короткометражный документальный фильм на Варшавском международном кинофестивале в 2021 году, а "Господин Ландсбергис. Разрушить империю зла" получил главный приз на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA) в прошлом году.

В этом году фильм С. Лозницы также претендует на номинацию на престижные европейские кинопремии.

Работа украинского режиссера и летописца истории, дебютировавшая в 2021 году, рассказывает о сильном желании добиться свободы.

"Этот фильм важен как напоминание о том, что смелость — самое важное оружие даже в руках маленького народа, способное разрушить империю зла", — отметил режиссер.

Как сообщает Киноцентр, короткометражный фильм С. Блювайте "Лимузин" рассказывает о людях разных поколений, которые арендовали лимузин на один час. За такой короткий промежуток времени в попытках реализовать замысел вечеринки пассажиры проходят через гнев, радость и печаль.

В 2021 году фильм Юргиса Матулявичюса "Изаокас" стал претендентом на номинацию на премию "Оскар" в категории иностранных художественных фильмов, а фильм Гедре Жицките "Прыжок" — в категории иностранного документального кино.