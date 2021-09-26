"Мы все держим кулачки": глава РДТЛ - о премьерах нового сезона, ограничениях и планах на будущее

– Чем русский драматический театр Литвы готов удивить в этом году своего зрителя?

– Мы всегда готовы удивить! Этот сезон не является исключением. Единственное, что я не нахожу в себе смелости говорить обо всём сезоне целиком. Планы наши очень ясны. Мы начали сезон спектаклем "Поминальная молитва". Мы рады тому, что отзывы от зрителей очень хорошие. Возможно, что это наш первый спектакль, о котором так ярко распространяется информация. Мы получаем очень хорошие отзывы и приглашаем всех прийти, посмотреть.

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Следующей премьерой будет «Филумена Мартурано» режиссёра Альгирдаса Латенаса. Я думаю, что этот спектакль выйдет в ноябре, однако мы планировали его премьеру чуть раньше. Мы хотели показать его в октябре, однако пандемия имеет на нас влияние до сих пор, поэтому планы меняются. В этих изменениях нет ничего критичного. Спектакль точно выйдет, он уже практически готов.

Мы планируем показать новый спектакль и нашим маленьким зрителям. Это будет спектакль по произведению Дэвида Амонда «Мой папа – птиц». Как всегда, я очень рекомендую и предлагаю родителям прежде прочесть само произведение, а потом прийти со своими детками и насладиться самим спектаклем.

© РДТЛ - Дмитрий Матвеев

Мы покажем и спектакль по произведению Ромена Гари «Жизнь впереди». Это будет уже после нового года, однако назвать точные даты в январе пока что достаточно сложно. Мы планируем премьеру в январе, но, возможно, что она случится в феврале и нам придётся подождать с премьерами. Не Дай Бог, конечно! Мы все держим кулачки, чтобы нас не закрыли, а ситуация с карантином и пандемией уложилась в какую-то определённую дорожку. Сейчас в театр зрители могут прийти без ограничений в количестве, им не нужно быть в масках. Однако мы, как и все театры Литвы, просим иметь с собой «Паспорт возможностей». Важно, чтобы мы берегли друг друга, спектакли могли показываться дальше, а театр не закрыли. Пусть так! «Паспорт возможностей» всё же даёт нам вот эту возможность играть и быть открытыми для наших зрителей.

– В связи с "паспортом возможностей" вы получали какие-то недовольные комментарии?

– Получали. Мне кажется, что в натуре человека уже заключено сопротивление любым ограничениям. Конечно, жалуются. Люди хотят прийти, но паспорта у них нет. Увы, такова реальность. Если паспорта нет, значит его нет. Мы бываем очень огорчены, когда людям приходится обратно сдавать билет. Всё-таки это исключительный случай, а не тенденция. Нас очень радует такая ответственность. Конечно, мы знаем, что существует большое количество зрителей, у которых этого паспорта нет, возможно, что его даже не будет. Однако это их выбор. Из-за этого в театр они не приходят. Я хочу ещё раз сказать, что мы очень ждём нашего зрителя. Возможно, скоро всё изменится и эти «паспорта возможностей» станут неактуальными. Давайте все друг другу это пожелаем, но пока что как-то так.



– Вы сказали о том, что нет до конца определённых планов, поскольку Вы не знаете, как именно повернётся ситуация в какой-то момент.

– Спектакли определены в названиях, но мы не можем назвать точные даты премьер, которые запланированы после Нового года. Вот, что я хотела сказать.

– Значит ли это то, что у Вас есть позитивный и негативный план, в зависимости от самого прогноза?

– Нет, у меня есть реальный план и оптимистический план. Нужно понимать, что всё может обернуться по-разному. Не только мои коллеги в театре, но и мы все с Вами, уже научены тому, как именно планировать и организовывать свою работу во время карантина, как реагировать быстро на происходящее. Мы понимаем, что такая возможности всё равно остаётся, но тем не менее я не говорю, что именно так будет. Сейчас двери нашего театра открыты, мы ждём наших зрителей.

Я уже делилась некоторыми своими мыслями в других интервью, но всё же повторю это и сейчас. Мы замечаем очень странную тенденцию. Люди отвыкли выходить из дома, где им проще остаться и никуда не пойти. Они могут хотеть принимать участие в культурной жизни общества, но дома остаться легче, проще, привычнее. Я надеюсь, что данная ситуация переломится в обратную сторону, а те зрители, у которых уже есть паспорта, всё же выйдут из своего дома. Однако стоит отметить, что ситуация складывается не настолько сложной, как я это себе предполагала. Всё-таки у нас заполняется больше половины зала с паспортами. На сегодняшний день это совершенно немного, поскольку мы все прекрасно помним наши аншлаги в театре, когда нет билетов, свободных мест. Очень хочется вернуться к той точке.

– Можно сказать, что зритель соскучился по театру?

– Да, соскучился. Конечно, спектакль спектаклю рознь. Однако мне кажется, что зрители сейчас теплее принимают спектакли, более настроены участвовать и играть свою роль в нём. Ведь все мы знаем, что во время репетиций актёры проигрывают один спектакль, а, когда приходит зритель и вдыхает своё отношение, то в этом процессе он трансформируется. Именно поэтому зрителя можно считать полноценным участником спектакля. В начале этого сезона я наблюдала за зрителями. Их участие было яркое, искреннее. Я думаю, что люди действительно уже соскучились по эмоциям. Они хотят увидеть другого человека не на экране, а вот так тет-а-тет, как мы с Вами общаемся.

– Это, наверное, обоюдный процесс? Ведь сотрудники театра тоже соскучились по зрителям?

– Конечно, они соскучились. Я испугалась, когда в прошлом сезоне занималась какой-то работой в своём кабинете, а по коридору прошли громко говорящие люди. Я была удивлена этому шуму. А потом поняла, что это ведь и есть театр. Как хочется услышать этот совершенно особенный гул во время антракта, который присущ театру. В тот момент я подловила себя на мысли, что, наверное, мы в театре привыкаем к тишине. Однако это неправильно.

Мы сейчас начинаем уже от этого немного отвыкать, у нас много работы и планов. Если Вы успели заметить, в этом сезоне наконец-то изменилась вся визуальная составляющая театра. По своему значению она совпала со всем тем, что мы сейчас переживаем. Оранжевый, который вошёл в наш театр, является цветом какой-то радости, какой-то эмоции. Мы хотим, чтобы нас видели, чтобы к нам приходили! Мы хотим сказать, что мы открыты! Возвращайтесь! Мы ждём вас!



– Какой репертуар в ближайшие дни в Русском драматическом театре Литвы могут увидеть те люди, которые желают пойти туда?

– Обязательно нужно открыть нашу электронную страницу https://www.rusudrama.lt/ и проверить репертуар. Не пугайтесь, если Вы уже были на этих спектаклях. Приходите, смотрите! Могу сказать, что в конце сентября или начале октября уже будет третья премьера спектакля «Поминальная молитва». «Мадам Рубинштейн», которая очень любима нашими зрителями, тоже поставлена в репертуар. Мы знаем, что на этот спектакль люди приходят по несколько раз.

Lietuvos rusų dramos teatras





– Давайте поговорим о внешних изменениях. У Вас появился оранжевый цвет и новый сайт. Что касаемо самого здания театра? Планируются ли здесь какие-то обновления?

– Это печальная тема. Я уже говорила, что в апреле мы совершенно неожиданно получили оповещение от правительства о том, что реконструкция нашего театра не будет финансироваться. Это действительно очень печальная тема. Конечно, решение уже не может быть пересмотрено. Однако мы будем искать возможности начала этой огромной и грандиозной работы. Нам нужно дождаться финансирования, из какого-то другого источника.

Театр нужно ремонтировать. Это красивейшее здание, которое находится в центре Вильнюса, ждёт ремонта. Любой, проходящий мимо театра человек, видит, что здание нуждается в этом. Однако бюрократический язык говорит нам: «Нет!». Это реальность, с которой сталкиваюсь не только я как руководитель театра. Мы все работаем, решаем, организовываем встречи с министерством культуры. Я всё же надеюсь на осознанность наших коллег и нашего руководства, которые включены в тему. Надеюсь, что они не отметут данный вопрос на сторону, а очень активно будут принимать участие в его решении.

– Что-то планируется в гастрольной деятельности? Вы куда-то поедите? Или может быть к Вам кто-то планирует приехать?

– Пока ясно, что мы будем показывать свои спектакли в городах Литвы. Мы будем принимать участие в фестивалях. У нас были наработки для того, чтобы обменяться гастролями с болгарскими театрами. Мы ведь входим в ассоциацию «7 Плюс», которую учредили в 2019 году. Было столько идей и возможностей для того, чтобы начать это осуществлять. Всё-таки мне кажется, гастроли в другие страны будут являться последним этапом, к которому мы подойдём, восстанавливая свои силы и деятельность после пандемии.

– В связи с ситуацией в Беларуси, сильно ли пополнилась труппа белорусскими театралами?

– К сожалению, нет. Это не только зависит от меня. Мы не можем открыть двери для всех. Всё это зависит от числа штатов и формирования труппы. Формирование труппы является очень субтильным моментом. У нас есть отдельные мысли о том, как организовать стажёрскую группу для того, чтобы ребята из Беларуси могли приехать сюда на два года. Они будут иметь возможность работать здесь и создавать проекты, а через два года вернутся в Беларусь, чтобы далее принимать там участие в культурной жизни страны. Об этом мы уже говорили с вице-министром. К сожалению, мы убедились, что такая инициатива жизненно необходима. Если мы раньше знали, что такие ситуации могут ломать жизни творческих людей, к сожалению, сейчас мы убедились в том, что именно так всё и происходит. Очень больно это осознавать. Такая идея у нас есть, мы работаем над этим. Не хватает рук и времени, чтобы это произошло быстро. Однако я верю, что мы осилим эту идею и она случится.