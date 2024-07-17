Мусор и духовное разложение. Консерваторы грозят отменить "Евровидение 2025" в Швейцарии

После победы швейцарских артистов Немо на „Евровидении 2024“ в шведском городе Мельмо, поклонники от Женевы до Берна ликовали — конкурс приедет в Швейцарию в 2025 году, впервые с 1989 года. Города Цюрих, Женева, Берн и Базель подали заявки на проведение шоу в следующем году, но у консервативных швейцарских групп есть другие планы, сообщает Euronews.