Модернистская архитектура Каунаса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

По словам постоянного представителя Литвы при ЮНЕСКО посла Йоланты Бальчюнене, члены комиссии, признавшие уникальность модернистской архитектуры Каунаса, высоко оценили вклад литовских экспертов и совместные усилия литовских представителей по регистрации этой номинации.

"Этим решением Комитет всемирного наследия признал место модернистской архитектуры Каунаса в мировой истории модернистской архитектуры, поэтому этот шаг является не только большим признанием, но и обязанностью для нас продолжать беречь это уникальное культурное наследие", – сказала посол.

Приняв данное решение, Комитет всемирного наследия обязал Литву уточнить технические аспекты заявки – эту работу литовские учреждения должны будут проделать до конца 2025 года.