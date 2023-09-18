Модернистская архитектура Каунаса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

 
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Kauno modernizmas
Kauno modernizmas
ФОТО: Martynas Plepys

На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, Комитет всемирного наследия единогласно одобрил включение заявки Литвы "Современный Каунас: архитектура оптимизма, 1919-1939" в список Всемирного наследия, признав исключительное значение модернистской архитектуры Каунаса, говорится в сообщении Министерства иностранных дел (МИД).

По словам постоянного представителя Литвы при ЮНЕСКО посла Йоланты Бальчюнене, члены комиссии, признавшие уникальность модернистской архитектуры Каунаса, высоко оценили вклад литовских экспертов и совместные усилия литовских представителей по регистрации этой номинации.

"Этим решением Комитет всемирного наследия признал место модернистской архитектуры Каунаса в мировой истории модернистской архитектуры, поэтому этот шаг является не только большим признанием, но и обязанностью для нас продолжать беречь это уникальное культурное наследие", – сказала посол.

Приняв данное решение, Комитет всемирного наследия обязал Литву уточнить технические аспекты заявки – эту работу литовские учреждения должны будут проделать до конца 2025 года.

Заявка "Современный Каунас: архитектура оптимизма, 1919-1939" была подана Литвой в январе 2021 года. Ожидалось, что дело о номинации Каунаса будет рассмотрено летом 2022 года, но из-за войны России против Украины прошлогодняя сессия Комитета всемирного наследия в Казани была отменена.

Модернистская архитектура Каунаса – уже пятая ценность Литвы, включенная в список Всемирного наследия. Помимо нее, в настоящее время в список включены исторический центр Вильнюса, Куршская коса, археологическая местность Кярнаве и геодезическая дуга Струве.

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