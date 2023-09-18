Модернистская архитектура Каунаса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

По словам постоянного представителя Литвы при ЮНЕСКО посла Йоланты Бальчюнене, члены комиссии, признавшие уникальность модернистской архитектуры Каунаса, высоко оценили вклад литовских экспертов и совместные усилия литовских представителей по регистрации этой номинации.
"Этим решением Комитет всемирного наследия признал место модернистской архитектуры Каунаса в мировой истории модернистской архитектуры, поэтому этот шаг является не только большим признанием, но и обязанностью для нас продолжать беречь это уникальное культурное наследие", – сказала посол.
Приняв данное решение, Комитет всемирного наследия обязал Литву уточнить технические аспекты заявки – эту работу литовские учреждения должны будут проделать до конца 2025 года.
Модернистская архитектура Каунаса – уже пятая ценность Литвы, включенная в список Всемирного наследия. Помимо нее, в настоящее время в список включены исторический центр Вильнюса, Куршская коса, археологическая местность Кярнаве и геодезическая дуга Струве.