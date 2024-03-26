Микалоюс Константинас Чюрлёнис – литовский homo universalis

В народном училище в Друскениках – аналоге современной начальной школы - Костас учился на русском языке. Его отец был литовцем, в родне у матери были немецкие корни, но в семье говорили по-польски, это позволяло приобщиться к польской шляхте. Так и получилось, что литовец Чюрленис свободно говорил и писал на польском и русском, а родной язык, так же, как и немецкий, был у него в пассиве.

В метрике о рождении фамилия литовского гения значилась "Чурлянëвѣ". Лишь после 1905 г. Микалоюс Константинас стал использовать литовское написание Čiurlionis, под этой фамилией его знает весь мир.

По паспорту у Чюрлениса было двойное имя – Микалоюс Константинас, но звали его Кастукас, Костас. В письмах невесте из Петербурга на конверте он подписывался – Николай.

В 1905 г. в письме брату Повиласу Чюрленис рассказывает о единственной попытке опубликовать этот роман в польском журнале "Химера": – Когда редактор читал рукопись, у него было очень глупое выражение лица, но после того, как прочитал, оно стало еще глупее. Редактор был озадачен: – Это бред или работа гения? По-видимому, он придерживался последнего убеждения.

Сфера его интересов включает как естественные, так и гуманитарные науки. По своим способностям он был человеком Возрождения, и смог реализовать себя, как в живописи – был предшественником футуризма Малевича, авангардизма Кандинского, предвосхитил группу художников интуистов "Амаравелла", так и в музыке– стал родоначальником литовской симфонической музыки. В культуре Европы ХIX –XX веков таких примеров "универсального человека" (лат. homo universalis) немного: это Станислав Выспяньский – поэт, драматург, живописец, театральный деятель в Польше и Уильям Блейк– поэт, художник и гравёр в Англии.

Как и положено настоящему гению, его жизнь оборвалась трагически рано – в 35 лет, из них – 21 год он профессионально занимался музыкой, семь лет отдал живописи, одновременно вел дневники, делал литературные зарисовки. За все отпущенное ему время он сумел написать около 400 музыкальных произведений, нарисовать 300 полотен, создать несколько философских сказок, а его эпистолярное наследие насчитывает 289 сохранившихся писем. Пять из них написаны по-литовски.

В дождливый осенний день 16 октября 1901 г. Чурлянис записался в королевскую консерваторию Лейпцига и стал называться "Herr Šurlianis". О себе сообщил следующее: — Прибыл из России, исповедую римско-католическую веру, по специальности – композитор, за учебу платить буду сам.

Чюрленис родился в семье органиста, и музыка сопровождала его с самых первых шагов. Недюжинные музыкальные способности позволили ему получить блестящее образование сначала в Варшаве, а затем в Лейпциге. И вот, ценой титанических усилий музыкант, композитор, хормейстер достигает желаемого высочайшего уровня профессионализма, ему предлагают блестящую карьеру преподавателя сначала в Люблинской музыкальной школе, а затем в Варшавской консерватории. Трам-та-ра-рам!!! А он … неожиданно отказывается от хорошо оплачиваемой работы: рисует картины, пробует себя в литературном жанре.

Но если о Чюрленисе–живописце и музыканте написаны монографии, опубликованы статьи, то о его литературном даре информации почти нет. Попробуем заполнить эту нишу.

– Каждые 10 дней бесплатные билеты в Оперный театр, концерты в Гевандхаусе – знаменитом концертном зале на Августус-плаце. Играют Г.Ф. Генделя, П. Чайковского, Р. Вагнера, Ф. Листа. В библиотеке – штудируй принципы инструментовки Г. Берлиоза, Р. Штрауса. В галерее – потрясающая картина Беркли "Остров мертвых". Но главное, главное, профессор Карл Рейнеке "не станет пренебрежительно читать страницы твоих вариаций, пока хорошо не услышит, что ты ему принес". – Одним словом, приезжай, вместе будем работать, потом говорить о всякой всячине и серьезных вещах, – и добавляет, что в течение месяца должен заговорить по-немецки.

Накрапывал мелкий дождь. "Herr Šurlianis" тащил свой деревянный, обитый клетчатой тканью чемодан, и с волнением оглядывался по сторонам. Он был первый раз в чужой стране. В городе, где жили Бах, Вагнер , Мендельсон. Костас довольно легко нашел нужный адрес. Ул. Эльзасец 9-1. Вход вел в подъезд, где главным украшением была резная деревянная лестница и замысловатый кафель на полу. Комнату сдавала фрау Кроль, еврейка родом из России. Заснуть в тот вечер ему удалось не сразу.

Однако, заговорить по-немецки он так и не сможет. Миром Лейпцига правят аккуратность, технический прогресс и главный герой – Господин Пфенниг. Правила, которые никогда не привлекали Константинаса. Без друзей, без денег, без знания языка он чувствует себя одиноким. Единственная возможность поделиться своими мыслями – письма. Вот выдержки из них: – Знакомых здесь у меня никаких нет...– Душно мне здесь, потерял веру в своих учителей. – Что ж, господин не виноват, что поляк. – Пробовал ли ты когда-нибудь пить чай один?

За 270 дней пребывания в чужой стране Чюрленис напишет 143 письма, то есть каждый второй день по письму. Не каждый блогер сегодня может похвастаться такой частотой обращений к своим читателям.