Михаил Козырев представит в Вильнюсе авторскую программу "НЕмой рок-н-ролл"

Михаил Козырев — человек, сыгравший одну из ключевых ролей в становлении и развитии рок-сцены на постсоветском пространстве. Именно он стоял у истоков создания культовых радиостанций Maximum и Ultra, «Нашего радио», фестивалей Maxidrom, «Нашествие» и «Чартова дюжина». Благодаря ему появился саундтрек к фильму «Брат-2», ставший важным явлением для целого поколения молодых людей, переживших девяностые.

Во многом с его подачи стали большими звездами БИ-2, Земфира, Сплин, Ночные Снайперы, Агата Кристи, Чичерина, Король и шут, Океан Эльзы, Brainstorm и еще десятки артистов, оказавшихся после 24 февраля 2022 года по разные стороны идеологических баррикад.

В программе Михаил рассказывает о том, как российская власть годами «прикармливала» рок-музыкантов, пытаясь через них влиять на аудиторию. Продюсер ищет вместе с аудиторией ответ на вопрос о том, почему одни "прогнулись под изменчивый мир", а другие не поддались и были вынуждены покинуть страну.