Людмиле Улицкой вручена премия мира имени Ремарка

Живущей с 2022 года в Берлине российской писательнице Людмиле Улицкой вручения премия мира имени Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque). Церемония награждения прошла в 125-ю годовщину со дня рождения немецкого писателя - вечером в четверг, 22 июня, в его родном городе Оснабрюке.

Руководительница берлинского Центра исследований антисемитизма Штефани Шюлер-Шпрингорум (Stefanie Schüler-Springorum) отметила в своей речи, что Улицкая относится к наиболее решительным противникам войны, напомнив, что писательница выступала против российских войн в Чечне, Грузии и Крыму.

По словам бургомистра Оснабрюка Катарины Пёттер (Katharina Pötter), присуждая эту премию российской писательнице, город и организационный комитет хотели, помимо прочего, обратить внимание, что не все россияне несут ответственность за войну в Украине. "Этой наградой мы также хотим дать понять, что не существует такого понятия, как коллективная вина", - отметила она.

Украинский лауреат не приехал на церемонию награждения