Теперь, по её словам, она хочет заняться гастрольной деятельностью. Покидать Россию актриса не планирует, несмотря на то, что подверглась гонениям со стороны государства и провоенных активистов за поддержку Украины.

8 февраля стало известно, что руководство "Современника", где Ахеджакова служила с 1977 года, убрало из репертуара последнюю постановку с её участием – спектакль "Игра в джин".

По словам актрисы, которая неоднократно публично критиковала Владимира Путина и выступала в поддержку Украины, директор театра в разговоре с ней упомянул, что его "буквально завалили гневными письмами в её адрес". Официально в театре причиной отмены спектакля назвали плохое самочувствие Ахеджаковой. Актриса это не подтвердила, заявив, что "очень хотела играть".

Ряд публицистов-сторонников войны призвали оставить Ахеджакову в покое, другие, напротив, выразили удовлетворение в связи с её неприятностями. До этого "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловались "Офицеры России" из-за монолога актрисы, который, как показалось активистам, оскорбляет ветеранов.

В конце 2022 года в Петербурге на неопределённую дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали в прокремлёвских телеграм-каналах.

Недавно на Кипре Ахеджакова сыграла в этом спектакле "при полном аншлаге", пишет "Новая газета".

После полномасштабного военного вторжения на территорию Украины российские власти начали преследовать в том числе деятелей культуры, которые выступили против войны. Сотни режиссёров, актёров, музыкантов и художников столкнулись с невозможностью заниматься профессиональной деятельностью в России и были вынуждены покинуть страну. За антивоенную позицию против некоторых из них – как, например, против лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука и актёра Артура Смольянинова – были заведены административные дела о дискредитации действий российской армии.