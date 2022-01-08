Литва и Израиль подписали соглашение о совместном производстве фильмов

"До настоящего времени у Литвы с Израилем не было ни одного совместного проекта по производству фильмов. Это межправительственное соглашение, ясно определяя международное сотрудничество в сфере производства фильмов, открывает более широкие возможности создателям фильмов из Литвы и Израиля, а также поможет в привлечении дополнительного финансирования. Все это позволит еще сильнее укрепить конкурентоспособность киноотрасли Литвы в международном масштабе", - заявил Кайрис.
Министерство культуры полагает, что данное соглашение создаст благоприятные условия для получения госфинансирования для кинопроизводства в обеих странах. Также будут расширены возможности сотрудничества, создающие основания для более широкого распространения фильмов.
"Это прекрасный день для создателей кино обеих стран. Израиль и Литва гордятся качеством своих фильмов, открывающих окно в наши культуры, национальную и человеческую идентичность. Мы очень надеемся, что новое соглашение усилит сотрудничество создателей кино, которое является лучшей частью культурного диалога наших стран", - заявил посол Израиля Й. Леви.
Это второе такое соглашение, которое подписала Литва. Первое соглашение подписано с Францией в 2015 году.
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