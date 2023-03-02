aA
В 2022 году литовские музеи посетили 4 968 334 человека, что на 56 проц. больше, чем в 2021 году (3 186 401 посетитель). Среди них были как отдельные посетители, так и организованные группы, посетители фондов, посетители и участники образовательных занятий и мероприятий, организованных музеем, говорится в пресс-релизе.
MO muziejus
MO muziejus
© Organizacijos nuotr.

Данная информация была получена после того, как Министерство культуры обработало данные из Системы статистических показателей музейной деятельности. В начале этого года статистическую отчетность представили 4 национальных, 16 республиканских, 54 муниципальных, 25 ведомственных и 11 частных музеев.

Из национальных и республиканских музеев в ведении Министерства культуры наиболее посещаемым стал Литовский морской музей (614 728 посетителей), из республиканских музеев в ведении других министерств – Военный музей Витаутаса Великого (92 193 посетителя). Наиболее посещаемым муниципальным музеем в 2022 году стал мемориальный музей А. Баранаускаса и А. Венуолиса-Жукаускаса (68 304 посетителя). Среди остальных музеев наибольшее количество посетителей было зафиксировано в Музее МО – 121 255, отмечается в пресс-релизе.

В 2022 году в коллекциях литовских музеев насчитывалось почти 8 млн предметов искусства, в прошлом году музеи приобрели 140 275 предметов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Rasa Ališauskienė

Прогноз социолога по поводу самых больших интриг муниципальных выборов  избиратели в Вильнюсе и Каунасе кардинально различаются

5 марта в Литве состоятся муниципальные выборы и...

В Беларуси застряли сотни литовских компаний: часть работает и ищет возможности ухода

В начале этого года Беларусь расширила список компаний,...

Эфир Delfi: удар по Запорожью, режиссер картины "Свобода в огне" о большом плане — остановить войну

Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажному жилому...

Стоящий в Вильнюсе танк появился на портале объявлений: в шутливой форме просят жертвовать для благородной цели

Жители Литвы разными способами стараются помочь...

"Бойтесь своих партизан": украинские власти отреагировали на обвинения в отправке диверсантов в Брянскую область РФ

В офисе Зеленского и Главном управлении разведки...