Данная информация была получена после того, как Министерство культуры обработало данные из Системы статистических показателей музейной деятельности. В начале этого года статистическую отчетность представили 4 национальных, 16 республиканских, 54 муниципальных, 25 ведомственных и 11 частных музеев.

Из национальных и республиканских музеев в ведении Министерства культуры наиболее посещаемым стал Литовский морской музей (614 728 посетителей), из республиканских музеев в ведении других министерств – Военный музей Витаутаса Великого (92 193 посетителя). Наиболее посещаемым муниципальным музеем в 2022 году стал мемориальный музей А. Баранаускаса и А. Венуолиса-Жукаускаса (68 304 посетителя). Среди остальных музеев наибольшее количество посетителей было зафиксировано в Музее МО – 121 255, отмечается в пресс-релизе.

В 2022 году в коллекциях литовских музеев насчитывалось почти 8 млн предметов искусства, в прошлом году музеи приобрели 140 275 предметов.