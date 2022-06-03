Литовская певица Мария Акелан представляет слушателям новую песню и музыкальный клип "Невозможно"

В данное время певица заканчивает работу над новым музыкальным альбомом, выход которого запланирован на июль этого года. «Невозможно» – это четвёртая представляемая слушателям композиция из нового альбома Марии. Песня «Скрипичный ключ» и её оригинальное видео с элементами анимации, не только полюбились широкой публике, но и получили особое признание в финалах международных кинофестивалей “Moscow city lights”, “New harvest” и литовском национальном конкурсе видеоклипов “Klipvid”. Песни и музыкальные клипы “Gelstantys lapai”/ «Жёлтые листья» и “Oro balionai”/ «Воздушные шары», выпущенные в прошлом году, заняли высокие позиции в топ чартах литовских музыкальных телевизионных каналов и радиостанций. В новый альбом войдут девять композиций в стиле популярной электронной инструментальной музыки на русском и литовском языках. Автором текстов и музыки всех песен является Мария Акелан. Презентационные концерты альбома состоятся осенью.

Певица признаётся, что в текущий период сложно концентрироваться на творчестве и заканчивать работу над альбомом, невозможно оставаться безразличным к происходящему в Украине. “Я крайне тронута сложившейся ситуацией, постоянно слежу за новыми событиями, сопереживаю вместе с пострадавшим народом, и искренне жду и надеюсь на скорое разрешение конфликта. Как и большинство жителей Литвы, я и члены моей семьи всячески пытаемся поддержать пострадавших, занимаемся сбором помощи для украинцев. Моя восьмилетняя дочь помогает преодолевать языковой барьер и адаптироваться одноклассницам – девочкам из Украины – в школе, а также живущим по соседству беженцам из Украины. Средства, собранные с прослушиваний моих песен на музыкальных платформах, я тоже пожертвую на поддержку пострадавшим. Сейчас пока трудно говорить о презентационных концертах альбома несмотря на то, что мне и музыкантам, работающим над записями, очень хотелось бы представить новые композиции слушателям в живом исполнении. Концерты мы пока отложим до осени, надеясь на более располагающие обстоятельства”.