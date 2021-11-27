В этом путешествии на мистическую сторону Вильнюса нашим проводником стал Станислав Горбунов, путешественник и гид. Человек, который попытался побывать в каждой стране мира, но в конечном счете поддался магии Вильнюса и стал городским гидом.

Со Станиславом Горбуновым мы встречаемся практически в сердце Старого города Вильнюса, у памятника Вильнюсскому Гаону, раввину Элияху бен Шломо Залману. И хотя улицы Старого города в том месте, где когда-то стоял дом Гаона, беспощадно перекроила Вторая мировая война, легенда раввина продолжает жить. По словам Горбунова, Вильнюсский Гаон - уникальный персонаж вильнюсской истории, окружен огромным количеством легенд, подчас даже какой-то мистики.

“Гаон родился не здесь, в Вильнюсе, а под Брестом, но волей судьбы после долгих путешествий оказался в Вильнюсе. Раввины всегда долго путешествовали перед тем, как где-нибудь осесть. Здесь в полной мере раскрылся его талант, мудрость и его гений, и я особо хотел бы подчеркнуть, что слово Гаон как раз и означает – гений”, – говорит Горбунов. Одна из самых странных, необычных легенд, которые окружают Гаона – это легенда о Големе. Голем - это искусственный человек, существо одной из основных стихий или их сочетания, оживленное магами-каббалистами с помощью тайных знаний, наподобие Адама, которого Бог создал из глины. Создание Голема приписывает знаменитому талмудисту и каббалисту, главному раввину Праги Махаралю Йехуде Бен Бецалелю (жил в 16 столетии – ред.), который оживил истукана, вложив ему в рот тетраграмматон, но Виленский Гаон (18 столетие – ред.) якобы тоже смог вдохнуть жизнь в своего Голема.

Легенда гласит, что Виленский Гаон сделал Голема из глины и оживил, поместив в его голову специальную записку, а затем попросил его обеспечить рыбой евреев в Вильнюсе на субботу и защитить их от антисемитских нападений. Когда время успокоилось и недостатка в рыбе не было, Виленский Гаон снял записку с головы Голема, превратив снова в мертвую глиняную фигуру.

“Существовала такая идея, что он как мистик, как человек, который изучал Каббалу, занимался созданием искусственного человека. И говорят, что рядом с этим местом, где сейчас находится, памятник был и дом Гаона, и, возможно, здесь он и создавал этого легендарного голема, искусственного человека”, – продолжает свой рассказ Горбунов. По словам нашего рассказчика, создание голема было в то время идеей многих философов: откуда берется жизнь, как она зарождается… насколько человек божественен в этом плане, может ли он на себя взять роль Бога, что могло сподвигнуть и Вильнюсского Гаона к созданию Голема.

“Среди других легенд, которые окружают личность Вильнюсского Гаона и место, в котором он жил,- одна о человеке, которого звали Потоцким, который был дворянином и благодаря общению с Гаоном он принял иудаизм. Говорят, что за это он был потом сожжен на костре. Помимо этого говорят, что во время Второй мировой войны в дом Гаона попала бомба и не взорвалась”, – рассказывает Станислав Горбунов.

Как мы уже упоминали в начале, старые городские легенды Вильнюса довольно органично соединяются с новыми городскими мифами и сказками, которые появляются если и не каждый день, то довольно часто. Одним из таких певцов, мифотворцев современного Вильнюса является писательница Макс Фрай.

“Сказка о лежащих, а точнее о “спящих” полицейских - замечательная сказка, которая не может не понравиться. Здесь есть интересный момент - у нас их принято называть “лежащими полицейскими”, а в сказке вспоминается, что английское слово все-таки означает “спящий полицейский”, и там герой каждый раз, когда возвращался домой поздно вечером, угощал коньяком “спящего полицейского”, придумал ему имя и воображал, что тот живой. Легенда очень созвучна с големом, которого пытался создать Гаон. Кто знает, может голем и перевоплотился в “лежащего / спящего полицейского”, – заканчивает свой рассказ о Виленском Гаоне, Големе и “спящих полицейских” Станислав Горбунов.

* Материал представляет собой беллетризованные версии городских легенд и может частично не совпадать с реальными фактами.