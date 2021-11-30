В отличие от сказочной она любила и связала свою жизнь не только с принцем, но и с генералом, а затем с чрезвычайно богатым композитором, но ее история более скучной от этого не становится. В время прогулки по старым улицам города мы познакомимся и с легендами о вильнюсских фонарщиках.
Легенду о любвеобильной итальянской Золушке, ставшей знатной аристократкой, блиставшей в высшем свете Вильно, рассказывает Марк Псоник, гид и любитель городского фольклора.
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