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Среди легенд Вильнюса есть одна особенная – это история о прекрасной девушке, итальянке из простой семьи, которая в столице превратилась в Золушку.

В отличие от сказочной она любила и связала свою жизнь не только с принцем, но и с генералом, а затем с чрезвычайно богатым композитором, но ее история более скучной от этого не становится. В время прогулки по старым улицам города мы познакомимся и с легендами о вильнюсских фонарщиках.

Легенду о любвеобильной итальянской Золушке, ставшей знатной аристократкой, блиставшей в высшем свете Вильно, рассказывает Марк Псоник, гид и любитель городского фольклора.

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