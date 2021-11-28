Легенды старого Вильнюса: куда пропали пушки Наполеона, и тайна гибели профессора Аугуста Бекю

Нашим проводником в путешествии на сказочную, мистическую сторону Вильнюса по-прежнему работает Станислав Горбунов, путешественник и гид. Беседу со Станиславом мы продолжаем в одном из вильнюсских двориков, который находится рядом с улицей Пилес или Замковой, как ее называли в старые времена. Легенда улицы Пилес жива и по сей день: согласно рассказу известной писательницы Макс Фрай, на этой улице можно встретить пингвина с единорогом. Станислав показывает на два совершенно, казалось бы, заурядных окна, в стене дома и начинает рассказ.

“Это уже даже не городская легенда, а скорее удостоверенный факт, что именно здесь погиб от шаровой молнии известный вильнюсский профессор Аугуст Бекю. Профессор был очень интересной, необычной фигурой, французского происхождения, хотя родился в Гродно, приехал сюда и здесь, в Вильнюсе, преподавал, женился на Саломее Словацкой. Пасынком Аугуста Бекю стал известный польский поэт Юлиуш Словацкий, который был другом другого легендарного польского поэта - Адама Мицкевича. Как раз здесь все эти известные люди и собирались, сюда приходил Адам Мицкевич, здесь жил Юлиуш Словацкий и тот самый профессор Аугуст Бекю”, – повествует Горбунов.

Тем не менее, профессор Аугуст Бекю вошел в историю городских легенд Вильнюса не только потому, что был прекрасным преподавателем, отчимом Юлиуша Словацкого. Ореол мистики окружает фигуру профессора из-за его гибели.

“В один прекрасный летний день Аугуст Бекю лежал как раз на диванчике у этого окна и, по словам очевидцев, буквально из ниоткуда в окно влетела шаровая молния, взорвалась и убила профессора. В воспоминаниях очевидцев сохранилось, что был достаточно ясный и солнечный день, но… внезапная гроза, шаровая молния и человек умирает…”, – рассказывает Горбунов. По словам нашего рассказчика, смерть Бекю превратилась в часть истории города, которую рассказывают туристам во многом благодаря Адаму Мицкевичу, потому что именно он был членом филаретов - тайного общества, созданного студентами Вильнюсского университета. Общество было раскрыто, последовали аресты его членов, все из них в той или иной мере были наказаны, многим пришлось уехать в ссылку.



“Аугуст Бекю после этого получил то ли повышение то ли премию, что дало всем повод думать, что он предатель. Адам Мицкевич после того, как узнал, как погиб Бекю, эту смерть интерпретировал по-своему и рассказал в своей легендарной поэме “Дзяды”о том, как его покарал Бог за предательство. Имена были изменены, но все знали, о ком идет речь”, – говорит Станислав Горбунов. Так или иначе, хотя причастность профессора к арестам филаретов не была доказана, репрессии царских властей его не коснулись, хотя многие профессоры и тем более студенты после этого дела пострадали, были заключены в тюрьмы, что и дает основания думать о его причастии к этому делу.

По словам Станислава, с двориком связана еще одна интересная история. Именно здесь находился ботанический сад, организованный французом Жилибером, который жил здесь долгое время, преподавал в университете Вильнюса, и в конечном счете уехал, так как на его жизнь было совершено покушение. Неизвестный, пока Жилибер бродил по своему ботаническому саду, подсыпал ему в чай какой-то порошок. Когда это случайно заметил один из студентов и сообщил профессору, тот решил проверить чай. В результате оказалось, что напиток действительно отравлен.

Легенды, в которые превратились вполне реальные события, участниками которых стали Аугуст Бекю, Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий и Жилибер, дополняют современные сказки старого Вильнюса. Так по крайней мере в одной из их, на улице Пилес рядом с домом, в котором шаровая молния погубила Бекю, посетители в кафе увидели шествующих по городской мостовой пингвина с единорогом. Куда и по каким делам шли пингвин и единорог - автор умалчивает, как и город, который хранит свои тайны.

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Очередная городская легенда, которая основывается на реальных событиях, - это легенда о пушках Наполеона. После того, как солдаты Великой Армии Наполеона Бонапарта заняли Вильнюс, гора Гедиминаса стала одним из первых мест, которое посетил император Франции. Именно здесь он совещался со своими приближенными, рассматривал лежащий внизу город. Через несколько дней после этого на горе появились пушки.

“Пушки затащили на гору для того, чтобы отмечать какие-то важные события, вроде взятия городов или победы французской армии. По рассказам горожан, пушки часто стреляли, орудия находились там все время, пока продолжался поход Наполеона на Москву. Во время поспешного наступления французы не успели их забрать, да и если честно, не до пушек им уже было, ноги бы унести. Когда русские войска взяли Вильнюс, то пушки убирать с горы не стали, а решили - раз стоят пушки, то пусть они себе стоят и пусть используются для тех же целей, для каких их использовали французы. Когда становилось известно о победах русской армии – они стреляли. Позже пушки исчезли, историки спорят куда они именно – стояли, а потом исчезли. Большинство историков сходится на том, что их забрали в Москву, где они потом куда-то и сгинули”, - заканчивает свой рассказ о вильнюсских городских легендах Станислав Горбунов.

* Материал представляет собой беллетризованные версии городских легенд и может частично не совпадать с реальными фактами.