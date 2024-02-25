Латвийская группа cheLovek выпустила свой первый клип на композицию "Эльсинор"

В клипе снялись фронтмен коллектива cheLovek - актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов и латвийские музыканты, входящие в состав группы: гитарист Янис Руньгис, басист Станислав Юдин, клавишник Эвалд Лазаревич и ударник Кришьянис Бремшс.

По словам создателей клипа, это "посвящение Алисе Селезнёвой, гостье из будущего, которое уже никогда не наступит". О замысле видеоряда на знаковую композицию "Эльсинор" рассказывает продюсер проекта Екатерина Ланская:

"Съемки клипа проходили в Риге - в помещениях бывшего завода "Проводник", превратившихся в заброшенную больницу, где хирурги-маньяки оперируют человеческую душу, пытаются создать Нового Человека, но превращаются в мясников-потрошителей. Сюжет антиутопический, почти шекспировский. Эльсинор - место действия трагедии "Гамлет" - тут не случаен. Невозможно создать и построить что-то по-настоящему человеческое и долговечное при помощи насилия, обмана, подлога и подлости. Жертва человеческой жизнью ради иллюзорной идеи рано или поздно всегда приводит к трагедии".