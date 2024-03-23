"Краски Севера" в Вильнюсе: выставка самобытной художницы из Карелии

 
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ФОТО: Organizacijos nuotr.

В Вильнюсе в гимназии для взрослых "Варпас" (Varpas) на улице В.Шопено, 8, открылась выставка самобытной художницы Ирины Соломещ под названием "Краски Севера". Ирина родилась и выросла в Петрозаводске, Карелия. С 2023 года живёт в Вильнюсе.

Ткачество, ручное вязание, ручной принт по ткани, войлоковаляние – это то, чему Ирина научилась сама и с удовольствием обучает других, искренне радуясь успехам учеников.

В своем творчестве бережно (но смело)) сочетает североевропейские традиции с современными направлениями в текстильном дизайне. С особым интересом экспериментирует с цветом и материалами.

Работы выставлялись в России, странах Северной Европы, их можно встретить в частных коллекциях жителей США, Канады, России, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Франции, Японии, Литвы, Аргентины и Исландии. Участвовала в нескольких международных проектах в области декоративно-прикладного искусства.

Режим работы выставки:

Понедельник - четверг: 9:00 – 19:00
Пятница: 9:00 – 17:00
Выставка работает до 30 апреля.

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