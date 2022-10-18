Константин Кинчев высказался в поддержку Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича

Он заявил, что "с глубоким уважением и любовью" относится ко всем троим музыкантам.

Они, на мой взгляд, для России сделали и делают значительно больше, чем все эти государственные шестерки, тявкающие по команде «фас» с экранов телевизоров. И Макаревич, и Гребенщиков, и Шевчук — это тот культурный слой, который множит мощь и величие России. А привластные пиджаки только ослабляют и рушат эту мощь в своей перманентной подковерной грызне и злобе ко всем, кто думает иначе.

Из-за антивоенной позиции Гребенщиков лишился авторской передачи на радио, Макаревич был объявлен "иностранным агентом", Шевчук получил штраф за "дискредитацию" армии. Все трое попали в неофициальные списки артистов, организацию концертов которых в России объявили "крайне нежелательной".

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Кинчев после начала войны в Украине высказывался в поддержку российской армии. «По сути, это гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку, другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю и свой суверенный путь», — заявлял он.