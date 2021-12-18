Представляя свою постановку, режиссер Агне Сунклодайте сказала: "Во время праздников хочется игр, безумия, безграничного движения, поэтому главным импульсом при создании нашего театрализованного концерта стало именно желание поиграть с детьми в игру нашего детства, когда актеры вспоминают, кем каждый из них хотел стать, когда вырастет.

Раскрою тайну – интереснее всего было узнать, что каждый из актеров в итоге понял, что каждый день хочет пробовать новую профессию, поэтому и стал артистом. Лично я в детстве мечтала стать продавщицей мороженного. Может быть, мы, и правда, поможем кому-то понять, как важно правильно выбрать профессию.

Статьи по теме: Репертуар Русского драматического театра Литвы на декабрь

Юные зрители на нашем театрализованном концерте-игре не только «встретятся» с представителями разных профессий, но и сами смогут побыть космонавтами, строителями, поварами и пожарными. Концерт интерактивный – у каждой профессии есть своя игра, музыка. Композитор Дейвидас Гнединас написал оригинальные песни, которые сразу выделяются своим стилем. В музыке песен дети узнают разные стили: и блюз, и рок, и хип-хоп, и кантри. Например, профессия космонавта для нас ассоциируется с музыкальным стилем регги, а фермер – со стилем кантри".

Kонцерт-игрa "Когда вырасту, стану…" © Фото Русского драмтеатра Литвы

Театрализованный концерт-игру "Когда вырасту, стану…" несколько лет назад режиссер уже ставила в своем театре "Лабайтеатрас" (Labaiteatras). За красивое звучание оригинальных литовских песен на русском языке РДТЛ искренне благодарит замечательного переводчика Георгия Ефремова. Спектакль – на русском языке с литовскими титрами.

Творческая группа: режиссер, автор текстов песен и инсценировки – Агне Сунклодайте, композитор – Дейвидас Гнединас, художник – Рамуне Скрябунайте, художник по свету – Юргис Латонас, актеры: Виктория Алюконе-Мирошникова, Александра Метальникова, Евгения Карпикова, Артур Своробович, Тельман Рагимов, Максим Тухватуллин, Андрюс Даряла, Елена Орлова, Юрий Щуцкий.