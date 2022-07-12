Китайцы разбомбили Питер: новый очень грустный выпуск "Масяни" пытается научить россиян эмпатии

Семейство Масяни не успевает выехать из Петербурга и прячется от бомб в метро, с ужасом смотря видеоролики о попадании бомб в Исаакиевский собор и на стрелку Васильевского острова. Падает ростральная колонна, рушатся дома. "Как в блокаду", — говорит Хрюндель. Чучуня, дочка Масяни, спрашивает, почему на улице лежит соседка, мама Киры, а ей никто не помогает — а родители не понимают, как объяснить, что ей уже никто не поможет.
Чтобы усилить сходство с блокадой, режиссеры цитируют дневник Тани Савичевой — в конце выживает только Бадя, сын Масяни, и пишет в дневник: "Мама умерла на восьмой день. Дядю Лохматого убил снайпер, когда он бежал к нам. Чучуня умерла вчера, так и лежит. Остался только Бадя".
"Эмпатия — главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну", — говорится в описании серии.
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