Карлов мост в Праге празднует "дьявольский" юбилей: Самой известной достопримечательности Чехии исполнилось 666 лет

Строительство готического каменного моста началось в 1357 году после того, как сильное наводнение разрушило старый каменный мост. Строительство моста было завершено только в 1402 году. Его история была отмечена многими печальными событиями, войнами и стихийными бедствиями. Самое сильное наводнение, случившееся в 1890 году, разрушило три пролета. Однако все было восстановлено, и сегодня с моста открывается великолепный вид на Старый город Праги.

Прогуливаясь по мосту, можно почувствовать себя в галерее под открытым небом. Карлов мост, в сущности, представляет собой галерею барочных скульптур и скульптурных групп под открытым небом, которые создавались в мастерских самых известных скульпторов того времени. Среди авторов были Матиаш Бернард Браун, Ян Брокоф и его сын Фердинанд Максимилиан Брокоф. На мосту длиной в полкилометра установлено тридцать скульптур великих святых, самой известной из которых является статуя святого Яна Непомуцкого.





