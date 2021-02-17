Кафедра Русской филологии ВУ приглашает на цикл открытых субботних лекций

Расписание лекций:
2021 02 27. «Oльга Дубенецкене-Калпокене: фотоальбом». Лектор кафедры Русской филологии ВУ, д-р Наталья Капоче.
2021 03 13. «Вильна на пути Наполеона в Индию: о географии и культуре войны 1812 г.». Филолог, переводчик, д-р Таисия Орал.
2021 03 27. «16+ литература не для школы». Эксперт по современной литературе для детей и подростков, выпускница МГУ Ольга Велавичюте.
2021 04 10. «О страхах: 2020». Аффилированный проф. ВУ, габ. д-р Элеонора Лассан.
2021 04 24. «О раннем и позднем Достоевском». Доцент кафедры Русской филологии ВУ, д-р Дагне Бержайте.
2021 05 08 «Материальные особенности печатных книг ВКЛ: от ремесла к искусству». Сотрудник Отдела редких изданий Библиотеки ВУ, д-р Инна Кажуро.
Все лекции будут проходить в режиме онлайн на платформе Microsoft Teams. Обязательна предварительная регистрация по ссылке:
https://www.flf.vu.lt/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=31
Регистрация заканчивается до 21:00 дня, предшествующего проведению объявленной лекции. Ссылка на мероприятие будет отправлена на указанную почту. Начало лекций – 11:00. По окончании проекта слушателям, прослушавшим 4 лекции и более, будут выданы сертификаты.
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