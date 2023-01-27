Представители "Амедиатеки" пояснили, что это связано с истечением срока лицензионных прав на демонстрацию фильмов франшизы от киностудии Warner Bros. В онлайн-кинотеатре "Кинопоиска" в разделе о фильмах связанных со вселенной Гарри Поттера появились сноски, что ленты будут доступны до 31 января. "Амедиатека" предоставляла доступ к этим картинам "Кинопоиску", а также онлайн-кинотеатрам ivi, Okko, KION и Wink.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину кинокомпании Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony - приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка. Warner Bros. также запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в "Национальную медиагруппу". Это СТС, РЕН-ТВ, "Пятый канал" и "Домашний", а также видеосервис more.tv.
В апреле 2022 года по требованию правообладателя электронные версии книг о Гарри Поттере были убраны из российских электронных библиотек "ЛитРес" и MyBook.
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