В интервью "Радио Долин" актриса рассказала, как за последние 30 лет изменилось российское кино и его ключевые фигуры, а также как спустя годы зрители считывают разные смыслы в одних и тех же картинах.

До «Интердевочки» — первого заметного фильма на русском языке — актриса сыграла более десятка ролей в литовском кино и на телевидении, одновременно работая в театре, в частности, с режиссером Эймунтасом Някрошюсом. Работу в России она чередовала со съемками в голливудских фильмах, среди которых «Миссия невыполнима» с Томом Крузом и «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом. Кроме того, Дапкунайте много играла в британском и американском театре, где ее партнером по сцене неоднократно выступал американский актер Джон Малкович. В конце мая 2022 года артисты снова сыграют вместе в спектакле Тимофея Кулябина «В одиночестве хлопковых полей» на сцене рижского театра «Дайлес».

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В новом выпуске «Радио Долин» Ингеборга Дапкунайте говорит, что, несмотря на то, что много лет прожила в Москве и сыграла там десятки ролей в театре и кино, всегда чувствовала себя в России гостем — и потому не считала себя вправе открыто высказываться о политике. Однако в 2022 году актриса выступила против российского вторжения в Украину и уехала из страны. В интервью Антону Долину она рассказывает об отъезде, а также о праве и желании артистов заявлять о своей гражданской позиции.