В иске Уайтинг и Хасси, которым сейчас за 70 лет, утверждают, что режиссёр картины Франко Дзеффирелли пообещал им, что для съёмок в спальне они смогут надеть бельё телесного цвета. Но позже режиссёр вынудил их сняться обнажёнными, "иначе фильм провалится", а они "никогда не получат работу, тем более в Голливуде".

Кроме того, говорится в иске, Дзеффирелли уверял, что их нагота не будет сфотографирована или показана в фильме. Однако в картине есть сцена, на которой видны обнажённая грудь Хасси и ягодицы Уайтинга.

Во время съёмок Хасси было 16 лет, Уайтингу – 17. "То, что им сказали, и то, что происходило – это две разные вещи", – сказал менеджер обоих актёров Тони Мариноцци. По его словам, они доверяли Франко, он был их другом. "И, честно говоря, в 16 лет что им делать? Вариантов нет. Не было никакого #MeToo", – добавил Мариноцци.

Согласно иску, после съёмок Хасси и Уайтинг испытывали эмоциональные страдания и потеряли возможность получить работу. Несмотря на два "Оскара" и три "Золотых глобуса", которые получил фильм, карьера у обоих актёров не сложилась. Хасси и Уайтинг требуют возмещения убытков, которые оценивают более чем в 500 миллионов долларов.

В интервью 1969 года Уайтинг рассказывал, что обнажённая сцена ни его, ни Хасси не смутила, они чувствовали себя естественно. В своих интервью Хасси неоднократно подтверждала это. Так, в 2018 году она заявила, что "в разгар съемок просто забыла, что на ней нет одежды". При этом, по мнению специалистов, эти высказывания могут не отражать реального душевного состояния.

Режиссёр картины Франко Дзеффирелли умер в 2019 году. Студия Paramount пока не ответила на просьбы о комментарии ни одному изданию.