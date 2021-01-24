Джилдинг сфотографировалась на улице на фоне однотонной стены в удлиненном платье классического кроя, которое оголяло ее руки. “В среду — в белом”, — подписала она снимки. Комментаторы тут же принялись доказывать журналистке, что ее платье не белое. “А кажется, что голубое”, — отметил один из юзеров. “Вы не первый человек, который мне это написал! Должно быть, это из-за плохого света”, — попыталась объяснить австралийка.
“Мое любимое! Тебе очень идет голубой цвет, дорогая!” — написала подписчица, затем перечитала подпись к посту и прокомментировала: “Ржу, оно белое!”
“О нет! Только не еще одно спорное цветовое сумасшествие в интернете… Мне кажется, оно черного цвета”, — поглумился пользователь.
Позже Джилдинг выложила снимок, на котором она сидит в том же платье в студии телевизионной службы новостей Seven News, и ее одежда выглядит белой. “Для всех, кто сомневался, какого цвета мое платье — белое или голубое. Вот вам фото из новостной студии”, — написала она.
Комментаторы признались, что были неправы. “Я ошибся. Думал, оно голубое”, “Ой, я тоже думал, что оно голубое. Упс, теперь мне смешно”, “Возможно, на предыдущем снимке платье отразило цвет стены. Стена же была голубой, да? В любом случае, шикарный наряд”, — отмечали юзеры под новой фотографией.
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